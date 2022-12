Questa IA ha stupito molti professori universitari per la sua capacità di scrivere

Una nuova intelligenza artificiale sta facendo "tremare" i professori di ogni università, poiché sembra essere incredibilmente capace nella scrittura di saggi e temi. Il sistema, chiamato ChatGPT, è l'ultima evoluzione della famiglia di IA che si occupano della generazione del testo, che in questi anni ha dimostrato grandi capacità.

In particolare, da quando è stato rilasciato qualche giorno fa, accademici di tutto il mondo hanno "interrogato" il software con domande d'esame che, secondo quanto riferito, avrebbero ricevuto il massimo dei voti se fossero state consegnate da un loro studente universitario (a proposito, sapete che un programma simile è diventato il più forte al mondo in un gioco?).

In particolare, il Guardian riporta del caso di Dan Gillmor, professore di giornalismo presso l'Arizona State University, che ha chiesto all'IA di occuparsi di uno dei compiti che assegna ai suoi studenti: scrivere una lettera a un parente dando consigli in merito alla sicurezza e alla privacy online.



A differenza dei precedenti software dell'azienda, ChatGPT è stato rilasciato per essere utilizzato da chiunque, gratuitamente, durante un periodo di "feedback" dove l'azienda spera di raccogliere nuovi suggerimenti per migliorare la versione finale dello strumento.

L'aggiornamento più interessante del bot riguarda sicuramente la capacità di "autocensura" e di accorgersi delle domande impossibili: le sue versioni precedenti avrebbero risposto e creato un racconto fittizio, ad esempio, chiedendo cosa fosse successo quando Colombo scoprì l'America nel 2015 (mentre oggi sappiamo che forse la scoprirono i vichinghi).

Oltre a ciò, inoltre, l'IA è anche in grado di rifiutarsi del tutto di rispondere alle domande... nonostante sia facile (molto!) da aggirare.