L'IA trascina le vendite di NVIDIA: aumentano gli ordini di GPU a TSMC

Ad aprile, era emerso che le vendite delle GPU NVIDIA sono aumentate di ben 200 volte rispetto allo scorso anno, principalmente grazie al contributo proveniente dall'IA. Ora, però, un report ci svela che la domanda sarebbe persino più alta di quanto previsto inizialmente: NVIDIA avrebbe aumentato gli ordini di chip per TSMC ancora una volta.

La fonte della notizia è il portale taiwanese DigiTimes, che spiega che NVIDIA ha aumentato gli ordini presso TSMC per le sue GPU dedicate all'IA in risposta ad una crescita della domanda di mercato per queste ultime. Addirittura, NVIDIA sembra così ottimista sulla richiesta dei suoi partner che avrebbe incrementato la sua domanda di GPU per tutto il prossimo anno.

In termini numerici, TSMC produrrà ben 10.000 CoWoS (Chip on Wafer on Substrate) in più per NVIDIA rispetto a quanto originariamente previsto dagli accordi tra le due aziende. Ciò significa che la compagnia taiwanese aumenterà il suo output di wafer di circa 1.000-2.000 unità al mese solo per NVIDIA, anche se non è chiaro se si tratti delle GPU A100, A30, H100, A800 o H800.

Al momento, TSMC fornisce circa 8.000 CoWoS per l'IA al mese a NVIDIA, con un'oscillazione massima fino a 9.000 unità ogni 30 giorni nei mesi migliori. L'aumento richiesto dal Team Verde, dunque, è sostanziale rispetto alla domanda attuale. Sembra dunque che il piano di Microsoft di rifornirsi direttamente da TSMC per i suoi chip Athena, in modo da ridurre il monopolio di NVIDIA nel settore delle GPU per l'IA, stia fallendo.

Il rovescio della medaglia, ovviamente, è che una partnership così stretta tra TSMC e NVIDIA rischia di tagliare fuori tutti gli altri produttori di GPU per l'IA, e in particolare rischia di colpire qualsiasi azienda decida di entrare nel settore: con la maggior parte delle linee specializzate del chipmaker taiwanese "bloccate" dai prodotti NVIDIA, infatti, è probabile che la quantità di CoWoS disponibili per le aziende terze si riduca nei prossimi mesi.