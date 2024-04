Questa IA trasforma le foto in "facce parlanti" ed è molto inquietante

È bella o inquietante? Ce lo direte al termine della lettura. Stiamo parlando di una nuova applicazione di Microsoft, che si basa sul modello VESA-1 che utilizzando l’intelligenza artificiale è in grado di trasformare le foto in facce parlanti.

Come spiegato direttamente da Microsoft, il modello VESA-1 è in grado di acquisire una singola foto raffigurante una persone ed un file audio per convertire l’immagine in un video realistico dove il volto della persona prende vita e pronuncia le parole, con tanto di sincronizzazione labiale, espressioni facciali e movimento della testa. Attualmente il modello è in fase di test e quella mostrata è un’anteprima di ricerca, motivo per cui non è disponibile per essere provato da nessuno al di fuori del team di Microsoft Research, ma i video dimostrativi sono davvero inquietanti.

Microsoft ha spiegato che il sistema è stato progettato principalmente per animare personaggi virtuali, e tutte le persone mostrate nel video non erano reali. Tuttavia, è innegabile che prima di lanciare un tool di questo tipo bisognerà porre dei paletti in quanto i possibili usi non corretti sono dietro l’angolo, soprattutto a ridosso di appuntamenti elettorali come quelli che sono in programma in questo 2024.

