L'IA ha ucciso un essere umano all'interno di una simulazione, ma non è vero!

Nelle ultime ore ha fatto scalpore la notizia di un operatore umano dell'esercito degli Stati Uniti d'America ucciso dall'Intelligenza Artificiale all'interno di una simulazione (quindi non è morto davvero nel mondo reale!), si tratta lo stesso di una cosa "grave" poiché l'IA non doveva uccidere l'uomo e l'ha fatto in un modo inaspettato.

La storia è emersa durante un vertice della Royal Aeronautical Society il mese scorso, quando il colonnello dell'USAF Tucker "Cinco" Hamilton, il capo dei test e delle operazioni dell'IA per l'aeronautica americana (USAF), ha messo in guardia il suo pubblico dal fare affidamento sull'IA (e non sarebbe una cosa nuova, poiché software simili in passato hannoo battuto anche i piloti umani).

Hamilton ha raccontato, in particolare, di un un test simulato dove ha ordinato a un drone "abilitato dall'intelligenza artificiale" di distruggere i missili terra-aria nemici. Tuttavia, invece di concentrarsi solo sugli ordigni, l'IA "ha deciso" di inseguire gli umani che vedeva interferire nella sua missione finale, incluso il proprio operatore.

"[All'interno della simulazione] l'IA ha ucciso l'operatore perché quella persona gli stava impedendo di raggiungere il suo obiettivo", continua il capo delle operazioni. La notizia si è diffusa a macchia d'olio, ma un portavoce dell'Air Force ha smentito che una simulazione del genere abbia avuto luogo. Anche la Royal Aeronautical Society ha aggiornato il riassunto della conferenza: secondo la dichiarazione correttiva, Hamilton ha ammesso di aver "parlato male" durante la sua presentazione e che, in realtà, intendeva trasmettere che l'intero racconto era semplicemente un "esperimento mentale".

Insomma, quindi questa storia non è mai esistita? A quanto pare è così... consigliamo ad Hamilton di lasciare gli esperimenti mentali a Plutarco.