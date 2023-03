L'IA ha umiliato un pilota di caccia in un duello aereo in soli 90 secondi

Il South China Morning Post ha recentemente riportato il risultato di un combattimento aereo reale svolto dall'intelligenza artificiale e da un pilota umano. Così come avrete capito dal titolo della notizia, l'IA ha avuto la meglio sugli umani in un combattimento a distanza ravvicinata, vincendo la competizione in appena 90 secondi.

I risultati dello studio sono stati pubblicati la scorsa settimana sulla rivista cinese Acta Aeronautica et Astronautica Sinica da un team guidato dal professor Huang Juntao del Centro di ricerca e sviluppo aerodinamico dell'esercito cinese nel Sichuan, in Cina.

"Con una capacità di calcolo superiore", scrivono i ricercatori nel loro studio, "l'IA può prevedere con maggiore precisione lo sviluppo della battaglia per prendere l'iniziativa nel confronto. L'era del combattimento aereo in cui l'intelligenza artificiale sarà il re è già all'orizzonte." Proprio qualche giorno fa vi avevamo riportato la notizia dell'IA che ha guidato per la prima volta nella storia un jet tattico.

Per il combattimento aereo sono stati coinvolti due velivoli senza equipaggio ad ala fissa, con l'unica differenza che uno era gestito da un pilota AI a bordo, mentre l'altro era telecomandato da un essere umano da terra. "Gli aerei con capacità decisionali autonome possono superare completamente gli umani in termini di velocità di reazione", si legge nello studio.

Anche gli USA, come la Cina, stanno lavorando all'intelligenza artificiale per jet, come quella sviluppata da Heron Systems che ha sconfitto un pilota dell'aeronautica americana cinque a zero in una simulazione a terra. Preparatevi, sembra che l'era dell'IA stia, pian piano, arrivando... anche se per ora non riescono a disegnare bene le mani.