L'IA più brava di un uomo? Epica battaglia (con trucchetto) vi darà la risposta

L'IA sta sicuramente facendo progressi da gigante ultimamente, ma non è minimamente paragonabile all'intelletto umano. Nonostante il miglior giocatore al mondo del gioco da tavolo Go sia un algoritmo di apprendimento automatico (diventatoci in soli tre giorni), c'è stato un uomo che ha battuto l'intelligenza artificiale in 14 partite su 15.

L'epica battaglia è stata vinta da un giocatore di One Go, che secondo il Financial Times si trova un livello sotto la classifica amatoriale più alta, che è stato in grado di battere l'IA KataGo in 14 partite su 15. Un gruppo di ricercatori ha pubblicato una prestampa della loro ricerca e ha spiegato il procedimento per la vittoria.

Lo sfidante umano ha vinto non per la bravura e la complessità della strategia, ma inducendo KataGo a commettere gravi errori. La strategia è la seguente: creare un anello di pedine attorno a quelli dell'IA, ma poi "distrarla" posizionando i pezzi in altre aree del tabellone. Nel 97-99% delle volte, a seconda della versione di KataGo utilizzata, il computer perdeva sempre.

"I nostri risultati sottolineano che i miglioramenti nelle capacità non sempre si traducono in un'adeguata robustezza", ha concluso il team. "I guasti nei sistemi Go AI sono divertenti, ma guasti simili nei sistemi critici per la sicurezza come il trading finanziario automatizzato o i veicoli autonomi potrebbero avere conseguenze disastrose."



Insomma, nonostante non sia efficiente come l'IA, l'umanità è sicuramente più furba.