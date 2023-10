Una nuova IA potrebbe essere usata per trovare gli alieni, ma c'è un grande problema

Gli scienziati hanno sviluppato un programma di intelligenza artificiale (IA) capace di rilevare forme di vita aliene attraverso campioni fisici, ma ciò che sorprende è che non sono del tutto certi di come funzioni.

Questo algoritmo di apprendimento automatico, addestrato utilizzando cellule viventi, fossili, meteoriti e sostanze chimiche prodotte in laboratorio, ha dimostrato di poter distinguere tra campioni di origine biologica e non biologica con una precisione del 90% (quando sono nati per la prima volta questi software?). Nonostante l'efficacia di questo strumento, il suo meccanismo interno rimane avvolto nel mistero.

Il test innovativo potrebbe essere messo in pratica quasi immediatamente, analizzando dati provenienti da rocce marziane raccolte dal rover Curiosity, o svelando le origini di antiche e misteriose rocce terrestri. Robert Hazen, co-autore dello studio e astrobiologo presso la Carnegie Institution for Science a Washington, D.C., ha sottolineato l'importanza di questo strumento, rivelando forme di vita molto diverse da quelle che conosciamo sulla Terra.

Questo metodo potrebbe riconoscere biochimiche aliene, così come quelle terrestri, senza basarsi su biomarcatori come il DNA o gli aminoacidi. Gli scienziati hanno utilizzato un metodo già impiegato nelle missioni spaziali della NASA: la pirolisi, ovvero il riscaldamento di un campione in assenza d'aria per separarlo in gas e biochar. Dopo aver alimentato l'IA con dati provenienti da 134 campioni ricchi di carbonio di origine nota, l'algoritmo è stato in grado di distinguere tra prodotti di vita recente e antica e composti organici di origine abiotica con una precisione del 90%.

Tuttavia, il funzionamento esatto dell'IA rimane un mistero, poiché i sistemi di IA sono in gran parte modelli "black-box", visibili solo in termini di input ed output. Jim Cleaves, co-autore dello studio e chimico presso la Carnegie Institution for Science, ha evidenziato tre punti chiave derivanti da questa ricerca: la biochimica differisce dalla chimica organica abiotica; possiamo esaminare campioni marziani e terrestri per determinare se contenessero vita; e questo metodo potrebbe riconoscere biosfere alternative rispetto a quella terrestre.

In questo caso l'IA ha rubato il lavoro ai rover: buon per noi.