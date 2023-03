L'IA usata per truffare gli anziani: aveva imitato la voce dei nipoti per rubargli denaro

Dei possibili risvolti negativi dell’IA abbiamo parlato a più riprese, ma la storia riportata dal Washington Post dimostra ancora una volta come la tecnologia del momento possa aprire le porte anche a truffe ai danni di persone anziani.

Card e suo marito Greg Grace, rispettivamente di 73 e 75 anni, sono stati raggiunti da una telefonata in cui il nipote, Brandon Card, gli chiedeva aiuto per pagare la cauzione per uscire dalla prigione. Il ragazzo, che però non era realmente lui ma un’IA che ne imitava la voce, chiedeva dei soldi per essere tirato fuori dal carcere, dal momento che era sprovvisto di portafoglio e cellulari ed aveva bisogno di contanti.

I due coniugi si sono immediatamente riversati in banca per ritirare 3000 Dollari canadesi, il massimo giornaliero, per poi spostarsi in un’altra filiale per ritirarne altrettanti. Fortunatamente qui hanno trovato il direttore di banca che li ha portati nel suo ufficio e gli ha raccontato che anche un altro cliente aveva ricevuto una telefonata simile e che probabilmente quello che si spacciava per suo nipote altro non era che un’intelligenza artificiale che ne imitava la voce, seppur in maniera incredibilmente precisa.

In un’intervista al Washington Post, Card e Grace si sono detti sconvolti per quanto successo, dal momento che erano convinti di parlare con il nipote Brandon.

Queste truffe, purtroppo, stanno diventando sempre più comuni dal momento che ai nuovi sistemi d’IA bastano delle micro registrazioni della voce per analizzarle e capire cosa le rende uniche. A questo punto, una volta che hanno accesso a tutti i dati (inclusa età, sesso ed accento) non devono fare altro che attingere da un database di voci simili per creare registrazioni ad hoc.