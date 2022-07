All'IA viene chiesto di creare l'ultima immagine dell'umanità, con risultati terribili

Non possiamo sapere (per fortuna) quali saranno gli ultimi istanti dell'umanità... ma si possono immaginare! Proprio per questo motivo qualcuno ha chiesto all'intelligenza artificiale di creare un'immagine dell'ultimo selfie dell'umanità e, così come si ci può aspettare da un argomento del genere, i risultati sono abbastanza sconcertanti.

Nel video TikTok che troverete in calce alla notizia, le rappresentazioni sono davvero inquietanti. Il creatore del video non ha però specificato quale sistema di intelligenza artificiale fosse responsabile della generazione delle immagini, anche se secondo un utente sono forse stati realizzati con Midjourney.

Quest'ultimo è un software incentrato su design, infrastrutture umane e intelligenza artificiale. Tuttavia il video sul Social Network del momento includeva riferimenti sia a Midjourney che a DALLE-E 2. Nelle rappresentazione della "fine dell'umanità" si possono osservare - tra le tante cose - dei tristi mietitori piuttosto macabri e con sfondi celesti dietro.

Non ci è dato sapere come abbia fatto l'intelligenza artificiale ad arrivare a questa conclusione, ma potrebbero essere "semplicemente" idee umane di come appare la vita dopo la morte. A proposito di IA, sapete che secondo l'ex CEO di Google questi software - se lasciate incontrollati - potrebbero diventare più pericolosi delle armi nucleari?



