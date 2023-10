All'IA viene chiesto di creare un robot e ha creato questa cosa

Quando un gruppo di ricercatori ha chiesto a un'intelligenza artificiale di progettare un robot in grado di camminare, il risultato è stato sorprendente: una creatura "piccola, molle e deforme" che cammina spasmando quando viene riempita d'aria.

Questa incredibile invenzione è stata presentata da ricercatori affiliati alla Northwestern University, al MIT e all'Università del Vermont, e i loro risultati sono stati pubblicati in un articolo per le Proceedings of the National Academy of Sciences.

Sam Kriegman, professore assistente alla Northwestern University e principale ricercatore dietro lo studio, ha descritto con entusiasmo il processo: "Abbiamo detto all'IA che volevamo un robot che potesse camminare sulla terra. Poi abbiamo semplicemente premuto un pulsante e... ecco fatto!" In soli 26 secondi, l'IA ha progettato un prototipo di robot che, secondo Kriegman, "non assomiglia a nessun animale che abbia mai camminato sulla terra".

Il design iniziale dell'IA partiva da un piccolo blocco di gomma, modellando diverse forme prima di arrivare al design finale che poteva effettivamente camminare. Alla fine, il "figlioletto dell'IA" camminava grazie all'aria pompata da un ricercatore. Una delle peculiarità di questo robot è la sua forma insolita, piena di buchi.

Kriegman ha sottolineato che, mentre gli esseri umani tendono a progettare robot che assomigliano a oggetti familiari, l'IA può creare nuove possibilità e percorsi innovativi che gli esseri umani non avevano mai nemmeno considerato. La creazione di robot che possono camminare non è un concetto nuovo, ma le scoperte di Kriegman offrono una nuova prospettiva sulle potenzialità offerte dalla combinazione di intelligenza artificiale e robotica.

C'è però un problema: molto presto l'IA consumerà quanto un Paese.