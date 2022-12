Ibernare artificialmente gli umani per i viaggi spaziali? Presto sarà possibile

Sono diversi gli animali che utilizzano lo stato biologico dell'ibernazione al fine di proteggere il proprio organismo dal freddo e dalle rigide condizioni ambientali dell'inverno. Non tutti i mammiferi, tuttavia, hanno questa capacità; applicare l'ibernazione agli umani potrebbe essere la chiave per affrontare lunghi viaggi spaziali.

Tra le caratteristiche dell'ibernazione ci sono un'attività metabolica estremamente ridotta e una temperatura corporea più bassa. Sfortunatamente, anche a causa del loro sangue caldo, i primati non possiedono quest'abilità (fatta eccezione per un lemure del Madagascar, l'unico primate in grado di ibernarsi).

Ma è possibile manipolare la temperatura del corpo dei primati per farli cadere in uno stato di ibernazione artificiale?

È questa la domanda a cui hanno tentato di rispondere i ricercatori dell'Istituto di Tecnologia Avanzata di Shenzhen (SIAT), in Cina. A quanto pare, il team sarebbe riuscito per la prima volta ad ottenere una ipotermia controllata in alcuni primati non umani, causata dall'attivazione di specifici neuroni dell'ipotalamo.

I ricercatori hanno indagato la termoregolazione di una specie di macachi (Macaca fascicularis) attraverso una tecnica di manipolazione dei neuroni; monitorando il loro cervello con delle risonanze magnetiche funzionali, hanno scoperto che l'attivazione dei neuroni (in seguito alla somministrazione di un farmaco specifico), ha innescato l'ipotermia in scimmie sia anestetizzate che sveglie.

"Questo studio dimostra con successo il primo caso di ipotermia indotto in un primate attraverso la manipolazione neuronale," ha affermato il dott. Wang, ricercatore dell'istituto. "Con la crescita della passione per i viaggi spaziali, questo modello sull'ipotermia delle scimmie è il primo passo su una lunga strada verso l'ibernazione artificiale."

Il concetto fantascientifico dell'ibernazione artificiale potrebbe un giorno diventare realtà, rendendo più fattibili i viaggi spaziali particolarmente lunghi per gli esseri umani. Ma c'è anche chi non è d'accordo: secondo alcuni, l'ibernazione nello spazio potrebbe essere una terribile idea.