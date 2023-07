L'ibernazione per gli astronauti sarà possibile tra 10 anni, secondo questa scienziata

L'ibernazione è un concetto riservato alla fantascienza: viaggiare nell'universo per un tempo incredibilmente lungo: incredibile, no? La scienza dietro a questi lunghi sonni potrebbe diventare realtà in appena un decennio, almeno secondo Jennifer Ngo-Anh, coordinatrice di ricerca e payload presso l'Agenzia Spaziale Europea.

Potremmo essere in grado di iniziare i test sull'ibernazione umana in un lasso di tempo relativamente breve, afferma Jennifer. Questa tecnologia, nota anche come torpore, potrebbe risolvere diversi problemi associati ai viaggi spaziali prolungati, tra cui gli effetti fisici dell'esposizione a lungo termine alla microgravità sul corpo umano.

Studi hanno dimostrato che vivere per un periodo significativo in microgravità può avere effetti simili a quelli del riposo a letto, tra cui la perdita di massa ossea e muscolare. Gli astronauti, nonostante seguano rigorosi programmi di fitness nello spazio, spesso tornano molto più deboli di quando sono partiti.

L'ibernazione artificiale, quindi, potrebbe funzionalmente salvarli da questo deterioramento durante un viaggio interstellare. Senza contare che gli umani in stato di torpore avrebbero bisogno di molte meno risorse per sopravvivere: ciò ridurrebbe la quantità di cibo, acqua e ossigeno necessari per una missione spaziale, minimizzando il peso del "carico" da portare nel viaggio.

Questa tecnologia potrebbe anche beneficiare le persone a letto o in coma indotto medicalmente, proteggendo i loro corpi da effetti simili a quelli che gli astronauti cercano di evitare. C'è ancora molto da capire e da studiare - nonostante siano iniziati i primi test sui topi - ma forse l'idea non è riservata solo alla fantascienza... e a Futurama!