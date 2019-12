L'ibernazione potrebbe essere una buona idea per viaggi spaziali lunghi

Nella fantascienza del XX secolo (fino ad arrivare al grande schermo) è presente un immaginario preciso (tra i possibili) di come potrebbe svolgersi un lunghissimo viaggio interstellare (oppure verso Marte, che ci interessa di più): ibernando i passeggeri!

Un team dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) (che ha recentemente approvato il progetto Hera) ha svolto uno studio per immaginare i vantaggi di mettere gli astronauti in uno stato di animazione sospesa e, in particolare, come l'ibernazione influenzerebbe la progettazione di una missione con equipaggio su Marte. I risultati mostrano un vantaggio non indifferente riguardante la dimensione di una navicella con implementata questa tecnologia. Rimuovendo infatti lo spazio vitale dell'equipaggio (non più necessario) e riducendo i rifornimenti, il team ha concepito un progetto che ridurrebbe fino a un terzo la massa della navicella spaziale.



Robin Biesbroek, del Concurrent Design Facility dell'ESA (la sezione che si occupa delle prime valutazione scientifiche per le missioni da compiere), ha detto: "Abbiamo lavorato per adattare l'architettura della navicella spaziale, la sua logistica, la protezione contro le radiazioni, il consumo energetico e la progettazione generale della missione. Abbiamo esaminato come un team di astronauti potrebbe essere messo in ibernazione, cosa fare in caso di emergenze, come gestire la sicurezza e anche quale impatto l'ibernazione avrebbe avuto sulla psicologia del team. Infine abbiamo creato un primo schizzo dell'architettura dell'habitat e abbiamo creato una tabella di marcia per raggiungere un approccio convalidato per svernare gli esseri umani su Marte entro 20 anni".



Per essere chiari: l'ibernazione, ancora, non è fattibile, ma certamente rimane pensabile per il futuro.



La dottoressa Jennifer Ngo-Anh, responsabile del team di ricerca, ha detto che "Da un po' di tempo ormai l'ibernazione è stata proposta come uno strumento che cambierebbe il gioco per i viaggi spaziali umani. Se fossimo in grado di ridurre del 75% il tasso metabolico di base di un astronauta, simile a quello che possiamo osservare in natura con grandi animali in letargo, come certi orsi, potremmo finire per ottenere notevoli risparmi di massa e di costi, rendendo più fattibili le missioni di esplorazione di lunga durata".



In olre continua "E l'idea di base, di mettere gli astronauti in letargo di lunga durata, non è in realtà così folle: un metodo ampiamente comparabile è stato testato e applicato come terapia nei pazienti con traumi in terapia intensiva e in quelli destinati a subire interventi chirurgici importanti per più di due decenni. La maggior parte dei principali centri medici hanno protocolli per indurre l'ipotermia nei pazienti a ridurre il loro metabolismo per guadagnare tempo...".



L'ibernazione dell'equipaggio di una missione di lunga durata non è quindi una cattiva idea, almeno per le velocità che abbiamo attualmente a disposizione! Con velocità relativistiche sarebbe tutta un'altra cosa. Dream on.