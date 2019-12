IBM ha creato una batteria usando l'acqua di mare, che si carica in cinque minuti

I ricercatori di IBM hanno scoperto un nuovo tipo di batteria che potrebbe eliminare la necessità di utilizzare metalli pesanti per la produzione. Questa scoperta è destinata segnare una rivoluzione in quanto molte delle batterie presenti oggi sul mercato includono metalli come nichel e cobalto, che comportano rischi ambientali elevati.

Il cobalto proviene dall'Africa Centrale, dove viene estratto spesso schiavizzando anche i bambini. IBM sostiene che utilizzando tre materiali proprietari nuovi e diversi, mai usati in combinazione in una batteria, sarebbe possibile generare nuove sostanze chimiche.

I materiali usati nella nuova batteria infatti possono essere estratti dall'acqua di mare, e pongono le basi per tecniche di approvvigionamento meno invasive rispetto agli attuali metodi. Nei test iniziali una batteria che utilizzava queste nuove sostanze chimiche è stata in grado di superare la capacità delle batterie agli ioni di litio in vari utilizzi.

Ma non è tutto, perchè hanno garantito anche tempi di ricarica più rapidi, una maggiore potenza e densità di energia, a fianco di un'elevata efficienza energetica e bassa infiammabilità. Nel design testato viene utilizzato un materiale catodico privo di cobalto e nichel ed un elettrolita liquido scuro con un alto punto di infiammabilità. Nelle prove, i ricercatori hanno ricaricato l'80% della batteria in meno di cinque minuti.

Secondo IBM questa nuova tecnologia potrebbe essere impiegata per abbassare il costo dei veicoli elettrici, ma non sono esclusi usi anche per gli aeromobili elettrici, ad esempio. In un uso ottimizzato, la batteria ha superato quelle più potenti tra i modelli agli ioni di litio presenti sul mercato.



Delle batterie agli ioni di litio abbiamo spesso discusso, e sono tante le società che stanno lavorando per superarle.