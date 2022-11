IBM Osprey: svelato il PC quantistico più potente al mondo, con ben 433 qubit!

IBM è una delle aziende-leader nel progresso tecnologico: per esempio, lo scorso anno IBM ha annunciato la prima CPU a 2 nm, utilizzando un nodo ancora più avanzato di quelli che oggi, a un anno di distanza, vengono impiegati da TSMC e Intel. Nelle scorse ore, invece, l'azienda ha annunciato un enorme salto tecnologico per i PC quantistici.

Durante il Quantum Summit 2022, infatti la compagnia statunitense ha annunciato il computer quantistico Osprey, un super-PC con un totale di 433 quantum bit. Il numero di qubit di Osprey è il più elevato mai raggiunto finora da un computer quantistico, triplicando il numero di bit quantistici dell'ultimo PC quantistico dell'azienda, Eagle, che contava un totale di 127 qubit.

In realtà, la stessa IBM ha rivelato che Osprey è costruito sulla base di Eagle, poiché l'architettura del PC quantistico di nuova generazione è costruita al di sopra di quella del computer annunciato lo scorso anno. IBM ha spiegato che "al contrario dei bit classici, i qubit non esistono solo nei due stati di uno e zero, ma possono esistere anche in un mix complesso di entrambi, permettendoci di toccare la natura quantistica della materia ad un livello subatomico".

La natura dei bit quantistici ha pesanti implicazioni sull'informatica e sui PC quantistici: la stessa IBM, infatti, ha dichiarato che "i computer quantistici garantiscono una potenza computazionale largamente aumentata rispetto ai PC tradizionali. Questa potenza può essere utilizzata per effettuare calcoli di una complessità molto maggiore in campi come l'intelligenza artificiale, il design di nuovi materiali e la produzione di medicine".

L'obiettivo dell'azienda, ora, diventa quello di costruire un PC a 4.000 qubit entro il 2025. Un traguardo estremamente ambizioso, a cui IBM vuole avvicinarsi a piccoli passi: il prossimo sarà un altro super-PC quantistico, Condor, in arrivo il prossimo anno con un totale di ben 1.121 qubit.