IBM ha presentato il chip quantistico più grande del mondo, cosa cambia adesso?

IBM ha recentemente presentato il processore quantistico "Osprey" da 433 qubit, il più grande del mondo. L'azienda è sulla buona strada per aumentare la resa dei suoi chip quantistici a livelli mai visti prima, pronti per affrontare compiti impossibili per i computer convenzionali.

"'Osprey' da 433 qubit ci avvicina al punto in cui i computer quantistici verranno utilizzati per affrontare problemi precedentemente irrisolvibili", ha affermato il dottor Darío Gil, vicepresidente senior di IBM e direttore della ricerca. "Stiamo continuamente ampliando e facendo avanzare la nostra tecnologia quantistica attraverso hardware, software e integrazione classica per affrontare le più grandi sfide del nostro tempo."

I bit quantistici o qubit, a differenza dei normali bit, possono assumere più stati di un computer tradizionale. Per farvi capire la differenza vi riportiamo l'eccellente esempio dei nostri colleghi di IFLScience: in un computer normale 8 bit possono essere o 0 o 1, e quindi abbiamo una combinazione di 00000000-11111111; in un sistema a 8 qubit, potresti teoricamente avere 00000000-99999999. In quanto tale, ogni qubit aggiunto a un processore rappresenta un profondo salto di capacità e potenziale potenza di elaborazione.

IBM intende realizzare un processore da 1.000 qubit nel 2023, che supererà Osprey come il più grande processore quantistico al mondo. "L'IBM Quantum Summit 2022 segnerà un momento cruciale nell'evoluzione del settore globale dell'informatica quantistica, mentre avanziamo lungo la nostra roadmap quantistica. Mentre continuiamo ad aumentare la scala dei sistemi e renderli più semplici da usare, continueremo a vedere adozione e crescita dell'industria quantistica", ha affermato infine Jay Gambetta, IBM Fellow e Vice President di IBM Quantum.

Detto questo: cos'è un computer quantistico?