IBM pubblica 5 nuovi obiettivi climatici da raggiungere in 5 anni, e sono molto ambiziosi

Come da prassi IBM Research ha rilasciato i nuovi “5 in 5” del 2020, ovvero cinque cambiamenti importanti in ambito ambientale da raggiungere entro cinque anni sfruttando le ultime scoperte scientifiche e tecnologiche. Quest’anno l’azienda si è concentrata su come cambiare il design di alcuni prodotti per offrire alternative ecosostenibili.

La domanda del 2020 infatti è stata “come possiamo usare la tecnologia disponibile attualmente per reinventare il design di diversi materiali e scoprire soluzioni più ecosostenibili ai problemi di oggi?”, alla quale IBM ha risposto proponendo cinque idee. Un obiettivo secondario della compagnia era inoltre quello di pubblicarle nelle stesse giornate dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove anche il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato a sorpresa un grande impegno del Dragone in materia ambientale per i prossimi anni.

Ma vediamo nel dettaglio i cinque piani di IBM Research:

Catturare e trasformare la CO2 per mitigare il cambiamento climatico. L’obiettivo è “semplice” da capire, ma già più complesso da realizzare: rendere la cattura e il riutilizzo della CO2 abbastanza efficienti da scalare a livello globale in modo da poter ridurre significativamente il livello di CO2 nocivo nell'atmosfera e, in definitiva, rallentare il cambiamento climatico. Modellare Madre Natura per nutrire una popolazione globale in crescita riducendo le emissioni di carbonio. Secondo IBM Research, infatti, nei prossimi cinque anni sarà possibile replicare la capacità della natura di convertire l'azoto nel suolo in fertilizzante ricco di nitrati, nutrendo il mondo in crescita e riducendo l'impatto ambientale dei fertilizzanti. Ricostruire le batterie prima di dover ricostruire il nostro mondo. Nei prossimi cinque anni IBM intende promuovere la ricerca e scoperta di nuovi materiali per batterie più sicure e più ecologicamente preferibili in grado di supportare una rete di energia rinnovabile e un trasporto più sostenibile. Molte fonti di energia rinnovabile infatti sono intermittenti e richiedono stoccaggio: tramite l'uso dell'intelligenza artificiale e del calcolo quantistico per IBM si potranno costruire batterie con materiali più sicuri ed efficienti per prestazioni migliori. Materiali sostenibili, prodotti sostenibili, pianeta sostenibile. L’obiettivo per i prossimi cinque anni sarà avanzare nella produzione di materiali, consentendo ai produttori di semiconduttori di migliorare la sostenibilità dei loro prodotti. Gli scienziati dunque dovranno adottare un nuovo approccio alla progettazione dei materiali che consentirà all'industria tecnologica di produrre più rapidamente materiali sostenibili per produrre tutti i dispositivi elettronici. Imparare dal nostro passato per un futuro più sano. Ovvero, mirare a facilitare la creazione di trattamenti per aiutare i medici e gli operatori in prima linea nella lotta contro nuovi virus pericolosi per la vita su scala più ampia di quanto sia attualmente possibile. Una combinazione di intelligenza artificiale, analisi e dati può potenzialmente aiutare con la rapida analisi delle prove mediche del mondo reale per suggerire nuovi candidati per la riconversione dei farmaci e accelerare gli studi clinici. In futuro, questi strumenti potrebbero raggiungere un'ampia adozione in tutti i settori, diventando effettivamente uno dei mezzi per rispondere rapidamente ai virus globali e potenzialmente letali.

Certamente sono tutti obiettivi ambiziosi, però è già un buon proposito. Il problema sarà agire rapidamente per raggiungerli anche prima dei cinque anni desiderati da IBM Research dato che, come dimostra anche l’inquietante orologio apparso a New York, il tempo sta scorrendo fin troppo velocemente.