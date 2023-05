IBM sospende le assunzioni: 7.800 dipendenti potrebbero essere sostituiti dall'IA

A poche ore dalle dichiarazioni del padrino dell’IA, che si è detto preoccupato per il futuro dell’intelligenza artificiale, Reuters riporta che IBM prevede di sospendere le assunzioni poichè 7.800 dipendenti potrebbero essere sostituiti dall’IA nei prossimi anni.

La notizia arriva direttamente dal CEO Arvind Kirishna, che l’ha confermata a Bloomberg. Ad essere impattati saranno principalmente i ruoli che si occupano del comparto back-end come le risorse umane, per cui è previsto un rallentamento o sospensione delle assunzioni. Lo stesso CEO ha osservato che il 30% dei posti di lavoro non rivolti al cliente potrebbero essere sostituiti dall’IA e da sistemi automatici nel giro di cinque anni.

La scorsa settimana anche Dropbox ha licenziato 500 dipendenti e nella lettera inviata dall’amministratore delegato veniva citata proprio l’intelligenza artificiale. Houston infatti ha affermato che la nuova “fase di crescita richiede un diverso mix di competenze, in particolare nei campi dell'intelligenza artificiale e dello sviluppo del prodotto nella fase iniziale”.

Dopo i massicci licenziamenti messi in campo negli ultimi mesi, le aziende del comparto tech sembrano voler focalizzare molto sull’intelligenza artificiale, ed anche la decisione di IBM è destinata a far discutere.