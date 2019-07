Ibridi tra umani e animali: il Giappone ha approvato un esperimento

Dopo anni di pianificazione, il ricercatore Hiromitsu Nakauchi ha finalmente ricevuto l'approvazione di un governo disposto a perseguire uno degli studi scientifici più controversi che ci siano: esperimenti su embrioni uomo-animale.

Mentre molti paesi in tutto il mondo hanno limitato, rifiutato o messo al bando queste pratiche eticamente, il Giappone ha ora ufficialmente acconsentito. All'inizio di quest'anno, il paese ha reso legale non solo il trapianto di embrioni ibridi in animali surrogati, ma anche la possibilitá di portarli a termine.

Gli esperimenti inizieranno iniettando cellule staminali pluripotenti indotte dall'uomo in embrioni di ratto e topo, tutti manipolati geneticamente in modo che non possano, in partenza, avere il pancreas.



L'obiettivo è che l'embrione di roditori utilizzi proprio le cellule umane per costruirsi un pancreas e, per due anni, il team prevede di osservare lo sviluppo e la crescita di questi roditori, monitorando attentamente i loro organi nel processo. Solo allora i ricercatori chiederanno l'approvazione per fare lo stesso con i maiali.



Con oltre 116.000 pazienti in lista di attesa per trapianti (che sembra, in alcuni casi, possano persino curare l'HIV) nei soli Stati Uniti, Nakauchi spera che la sua idea possa cambiare la vita a moltissime persone.



L'obiettivo finale è tuttavia ancora molto lontano. Come primo ricercatore a ricevere l'approvazione del governo dal divieto del 2014, Nakauchi ha in programma di prendere le cose lentamente in modo che la comprensione e la fiducia del pubblico possano accompagnarlo in tutto il suo percorso, crescendo piano piano.



"Non ci aspettiamo di creare immediatamente organi umani, ma questo ci consente di avanzare nella nostra ricerca sulla base del know-how che abbiamo fatto fino a questo punto", ha detto Nakauchi a The Asahi Shimbun.



Embrioni umano-animale sono stati creati in passato, come embrioni di maiale-umani ed embrioni di pecora-umani, ma non era mai stato permesso di portare a termine questi progetti, di svilupparsi definitivamente.



Una delle più grandi paure, con questo tipo di ricerca, sta nel capire dove esattamente queste cellule staminali umane finiscono per crescere in un animale e su quali tipi di cellule potrebbero svilupparsi, una volta iniettate.



Nakauchi e il suo team hanno intenzione di limitare questo studio solo al pancreas. Tuttavia, una condizione imposta dal governo prevede che se rileveranno che più del 30 percento dei cervelli dei roditori sono "umani", sospenderanno l'esperimento.



Nakauchi, tuttavia, non pensa che ciò accadrà. L'anno scorso, lui e i suoi colleghi di Stanford hanno realizzato con successo il primo embrione umano-pecora e, sebbene sia stato distrutto dopo soli 28 giorni, l'ibrido non conteneva organi e pochissime cellule umane, solo una su 10.000 o meno.



"Stiamo cercando di garantire che le cellule umane contribuiscano solo alla generazione di determinati organi", ha spiegato Nakauchi all'edizione invernale di Stanford Medicine's Out There. "Con la nostra nuova generazione mirata di organi, non dobbiamo preoccuparci che le cellule umane si integrino dove non le vogliamo, quindi dovrebbero esserci molte meno preoccupazioni etiche".