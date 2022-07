L'ibrido che non ti aspetti: ecco la RTX 3060 Mobile... per Desktop!

Mentre gli ultimi rumor continuano ad alimentare la narrativa di una potenza clamorosa per la RTX 4090 Ti a circa il doppio della RTX 3090, sulla fascia media di attuale generazione riceviamo notizie piuttosto curiose dall'Asia.

Infatti, un produttore cinese tempo addietro ha deciso di fronteggiare a modo suo alla carenza di componenti, applicando una GPU mobile nel contesto di una board per desktop, dando vita alla GeForce RT 3060M con 6GB di RAM. In questa versione, trovano posto ben 3.840 Core CUDA per un TDP di 80W, di gran lunga inferiore rispetto alla 3060 desktop ma anche rispetto ai 115W della 3060M.

Nonostante questo limite, la scheda ibrida sembra comportarsi straordinariamente bene, meglio della versione laptop e quasi in linea con la variante desktop grazie a una dissipazione di gran lunga superiore a entrambe.

Il confronto naturale, ovviamente, è quello con la controparte laptop, con la quale condivide la GPU GN20-E3, ma ci sono diverse considerazioni da fare. Questa scheda, infatti, è stata pensata per un mercato particolare e per uno specifico arco temporale: infatti, occorre tenere a mente che le GPU NVIDIA per laptop non sono dotate di limitatore dell'hashrate, pertanto possono rappresentare un'ottima alternativa alle reali schede desktop per il mining, soprattutto in virtù di consumi più contenuti.

A questo si contrappone la reale utilità in scenari al di fuori del contesto del mining e gran parte di queste schede allo stato attuale non avrebbe un reale supporto driver aggiornato, con versioni custom basate sulla build 512.15.

Per saperne di più, potete trovare il video in apertura. Nel frattempo, invece, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro ultimo speciale dedicato alla GTX 1630 e alla RX 6400, due GPU molto controverse.