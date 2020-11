Il più grande Iceberg del mondo è in rotta di collisione con la Georgia del Sud

L’iceberg A68a è attualmente il pezzo di ghiaccio non ancora scioltosi più grande del mondo: con una lunghezza di ben 160km e una larghezza di 48km sta minacciando l’arcipelago britannico della Georgia del Sud, da sempre considerato un luogo fondamentale per la vita e la proliferazione dei pinguini imperatore.

Ha una forma piuttosto caratteristica, come potete vedere in calce alla news: somiglia ad un pugno serrato con un indice puntato. È conosciuto come A68a e si è separato nel 2017 dalla piattaforma di ghiaccio Larsen nella penisola antartica occidentale. Da allora vaga nell’Oceano Atlantico meridionale, ma ora sembra sia pericolosamente indirizzato verso l'arcipelago della Georgia del Sud.

Impiegherà dai 20 ai 30 giorni per arenarsi nelle acque poco profonde dell'isola, con una probabilità del 50% di rimanere incagliato fino al suo discioglimento. Se l'iceberg dovesse arrivare troppo vicino alla terra ferma potrebbe ostruire e impedire le rotte di foraggiamento delle specie che vivono in quelle zone – come pinguini imperatore, foche e pigoscelidi antartici - ostacolando la capacità degli animali di nutrire la propria prole.

"Il numero globale di pinguini e foche diminuirebbe di un ampio margine", ha detto in un'intervista Geraint Tarling, del British Antarctic Survey. “E avrebbe una seria ripercussione anche sulle specie volatili: è tutto un ciclo vitale che andrebbe ad alterarsi”.

L'iceberg in arrivo potrebbe distruggere anche tutto l’ecosistema marino venutosi a creare in migliaia di anni vicino alle coste dell’arcipelago, portando gli organismi che ci vivono a liberare grandi quantità di carbonio nell'oceano e nell'atmosfera, aggiungendosi alle già gravissime emissioni di carbonio causate dall'attività umana.

I ghiacci nell’Antartide continuano a sciogliersi ad un ritmo vertiginoso: la normale attività delle correnti oceaniche, unita allo sfasamento climatico dovuto al surriscaldamento globale, ha fatto sì che gli Iceberg siano sempre più grossi e più pericolosi.