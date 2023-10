Iceberg si schianta contro isola piena di pinguini creando un (quasi) caos ecologico

Recentemente un iceberg di dimensioni impressionanti, lungo circa 72 chilometri e largo 20, ha fatto la sua comparsa, minacciando di creare un disastro ecologico quando stava per schiantarsi lungo un'isola piena di pinguini.

Questo gigante di ghiaccio, denominato D-30A, è il più grande frammento rimasto del D-30, nato nel giugno 2021 a seguito di una collisione vicino alla Borchgrevink Ice Shelf nell'Antartide orientale. Dopo aver vagato lungo la costa antartica, nel 2022 il D-30A ha cambiato rotta dirigendosi direttamente verso l'Isola Clarence, una delle Isole Shetland Meridionali.

Quest'isola, nonostante le sue dimensioni ridotte rispetto all'enorme iceberg, è un luogo di fondamentale importanza per i pinguini dal cappuccio, con circa 100.000 coppie che ogni inverno vi si recano per nidificare. Gli scienziati erano preoccupati per l'impatto dell'iceberg sulla popolazione di pinguini, ma fortunatamente, al momento dell'impatto, le creature non erano ancora arrivate sull'isola.

Se la collisione fosse avvenuta qualche mese dopo, con i pinguini già presenti, le conseguenze sarebbero potute essere devastanti. Tuttavia, non tutto è negativo: il passaggio dell'iceberg potrebbe aver rilasciato acque ricche di ferro, favorendo la crescita di alghe nell'area. Ora, il D-30A sembra dirigersi verso il Passaggio di Drake, noto come "la via degli iceberg", dove le correnti oceaniche trascinano questi giganti di ghiaccio verso acque più calde, segnando il loro destino.