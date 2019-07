L'iconico negozio Barneys New York è l'ultima vittima dei rivenditori online ed Instagram

Barneys New York, il popolare negozio della Grande Mela citato in vari film e libri, è in difficoltà economica a causa della concorrenza degli e-commerce ed i nuovi metodi di promozione dei prodotti. A riportarlo il NYT, secondo cui i proprietari starebbero pensando di ricorrere al Chapter 11, per chiedere l'amministrazione controllata.

L'inchiesta del Times riferisce anche che un'altra possibile ragione sarebbe da ricercare negli affitti troppo alti, al punto che si dovrebbe passare dagli attuali 14 milioni di Euro a 26 milioni di Euro all'anno, il che potrebbe creare difficoltà finanziarie elevate.

Chiaramente, però, la principale motivazione è dettata dall'evoluzione del mercato della moda ed in generale dello shopping: sempre più utenti infatti si rivolgono ai rivenditori online per acquistare capi d'abbigliamento, e gli stilisti non scelgono più Barneys per mostrare i propri capi, ma Instagram dove gli influencer sono in grado di garantire un'esposizione più elevata a livello mondiale a cifre accessibili.

Al momento però nessuna decisione è stata presa ed i dirigenti di Barneys stanno prendendo in considerazione varie opzioni, tra cui la ridiscussione dei contratti di affitto per i 15 negozi, boutique e punti vendita sparsi in tutti gli Stati Uniti, ma non è da escludere la ricerca di un nuovo investitore.

Da inizio settimana però la ditta che si occupava delle pulizie ha interrotto il servizio in quanto in credito di 500mila Dollari con Barneys. Il tutto ha provocato non pochi disagi anche a livello d'immagine: i bagni nello storico negozio di Madison Avenue ad esempio sono rimasti chiusi.

La storia è simile a quella di Toys 'R' Us, sebbene al momento la bancarotta sia fortunatamente lontana.