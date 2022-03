Dopo un ictus, a quest'uomo la lingua è diventata tutta pelosa e nera: perché?

La lingua si rivela spesso come parte del corpo umano essenziale per comprendere le condizioni di salute di qualcuno, e dà vita a fenomeni alquanto bizzarri. Dopo il caso clinico del bambino con la lingua gialla, oggi vedremo la lingua nera e pelosa di un uomo indiano dopo avere subito un ictus.

Il report pubblicato pochi giorni fa su JAMA Dermatology ci illustra chiaramente la condizione detta “lingua nera villosa”, anomalia orale che si presenta prima come lesione bianca e poi nera con accumulo di pigmenti esogeni come caffè e prodotti del tabacco. Essa si manifesta in caso di scarsa igiene orale, utilizzo di certi antibiotici per via orale, consumo eccessivo di tè o condizioni come HIV e cancro, oppure in casi come quello di questo cinquantenne indiano, a causa di una certa dieta.

La condizione resta comunque innocua e rende la lingua nera/marrone con tocchi di giallo e verde a seconda dei batteri che fermentano le particelle di cibo intrappolate nelle papille.

Quale terapia è efficace contro questa condizione? Molto semplicemente, basta eliminare il fattore irritante e spazzolare la lingua con molta cura, magari utilizzando bicarbonato, antimicotici e collutori a base di acqua ossigenata. Se la condizione è legata alla carenza di vitamine, allora potrebbero aiutare anche integratori alimentari multivitaminici.

A proposito di ictus, recentemente abbiamo anche visto una terapia basata sui videogiochi per aiutare chi deve riprendersi dall’ictus.