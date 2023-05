L'idea di Amazon: sfruttare l'IA per rendere le consegne di pacchi più veloci

L’intelligenza artificiale per accelerare le consegne. È questa l’ultima idea di Amazon, che vuole affidarsi all’IA per ridurre la distanza tra i prodotti e clienti. A svelarlo è stato Stefano Perego, vicepresidente dei servizi Customer Fulfilment e Global Ops per Nord America ed Europa del gigante di Seattle.

Secondo quanto riportato da CorriereComunicazioni, Perego avrebbe spiegato come il progetto che ha in mente Amazon dovrebbe coinvolgere in maniera importante la logistica ed i trasporti, con la mappatura e pianificazione dei percorsi tenendo conto di variabili come il meteo.

Amazon però punterebbe ad utilizzare l’IA anche per migliorare l’inventario ed il suo posizionamento: “sono quasi certo che conosciate la vasta scelta che offriamo ai nostri clienti. Immaginate quanto sia complesso il problema di decidere dove collocare quell’unità di magazzino. E posizionarla in modo da ridurre la distanza da percorrere per raggiungere i clienti e aumentare la velocità di consegna” ha affermato il dirigente. Amazon quindi potrebbe sfruttare l’IA per spedire i prodotti ai clienti dai magazzini più vicini, grazie all’analisi di dati e modelli su quelli maggiormente richiesti. In questo modo, l’e-commerce sarà in grado di garantire consegne anche ai non abbonati Prime il giorno stesso o quello successivo dall’invio dell’ordine.

In merito all’utilizzo della robotica (di recente Amazon ha svelato il robot magazziniere Sparrow), Perego ha sottolineato come la società voglia far lavorare umani e robot insieme.