La nuova idea anti-bot di Elon Musk: 1 Dollaro all'anno per usare X

Sin dai primi minuti successivi all’acquisto, Elon Musk si è scagliato contro i bot presenti su Twitter, e nel corso degli ultimi mesi ha messo in campo diverse misure per cercare di dare un freno ad un fenomeno che però continua a pullulare sul social network ora noto come X. L’ultima idea però potrebbe davvero dare una sferzata al problema.

A qualche mese di distanza dall’introduzione di Twitter Blue, ora noto come X Premium, Elon Musk sta testando un nuovo servizio a pagamento noto come “Not a Bot” che prevede il pagamento della somma simbolica di 1 Dollaro per utilizzare X, ovvero pubblicare messaggi, rispondere, citare, ripubblicare, aggiungere segnalibri, creare elenchi ed altro. Qualora il test - che ora è in corso con alcun nuovi utenti - dovesse essere esteso ad un pubblico più ampio, X diventerebbe il primo social network della storia quasi completamente a pagamento.

È chiaro che la tariffa annuale da 1 Dollaro è puramente simbolica per milioni di utenti, ma non è scontato che tutti decidano di accettare queste condizioni.

Alla base della decisione, che è stata riportata da Fortune, non c’è un desiderio di incrementare gli introiti (che è comunque centrale nella strategia societaria di Musk), ma l’idea che i bot e gli account spam non pagherebbero 1 Dollaro per il semplice fatto che nella maggior parte dei casi sono creati in maniera automatica. Di conseguenza, secondo Musk, questo sarebbe l’unico modo per ripulire definitivamente il social.

X ha confermato il tutto tramite un post pubblicato sul blog, dove ha spiegato che il sistema “Not a Bot” attualmente è in fase di test solo per i nuovi account creati in Nuova Zelanda e Filippine. “Questo nuovo test è stato sviluppato per rafforzare i nostri già significativi sforzi volti a ridurre lo spam, la manipolazione della nostra piattaforma e l'attività dei bot. Questo ci aiuterà a combattere bot e spammer su X, bilanciando l'accessibilità della piattaforma con un piccolo importo Nell'ambito di questo test, gli utenti esistenti non sono interessati” evidenzia X.