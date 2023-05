L'idea di De Laurentiis: Napoli-Samp e festa Scudetto in chiaro sulla Rai

A poche ore dall’approvazione del bando per i diritti tv della Serie A, si continua a parlare di calcio in tv. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica di Napoli, il Presidente della squadra Campione d'Italia avrebbe avanzato un'idea particolare.

In vista della partita contro la Sampdoria, in programma il 4 Giugno 2023 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il numero uno del club sta spingendo affinchè l’ultima partita della stagione degli uomini di Spalletti e la relativa festa scudetto vengano trasmesse in chiaro dalla Rai.

De Laurentiis infatti starebbe facendo pressing - per usare un termine calcistico - per fare in modo che le celebrazioni per il titolo che interesseranno tutta la città con probabile parata per le strade del capoluogo campano a bordo del pullman scoperto e la partita contro i Blucerchiati vengano messi a disposizione di tutti i tifosi in TV, possibilmente sulle reti Rai visto che sono quelle maggiormente visibili a livello nazionale e non.

Alla base dell’idea c’è infatti non solo la volontà di rendere le immagini visibili ovunque, ma anche di unire i tifosi partenopei sparsi per l’Italia e per il Mondo.

Qualora il piano dovesse andare in porto, si tratterebbe di un precedente importante che potrebbe portare ad interessanti spunti per il futuro.