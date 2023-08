L'idea di Meta: l'IA di Facebook avrà la personalità di Abramo Lincoln

A mali estremi, estremi rimedi: l'IA sta arrivando su Facebook tramite un chatbot proprietario sviluppato per simulare diverse personalità, ma potrebbe risultare più stupefacente del previsto.

Come suggerito dal Financial Times, il chatbot di Meta dovrebbe diventare operativo sui social del gruppo entro il mese di settembre 2023, proponendo un'offerta piuttosto peculiare: molteplici personalità in grado di simulare anche quelle di leggendari personaggi storici. Una di queste opzioni dovrebbe essere l'ex Presidente degli Stati Uniti d'America Abraham Lincoln, che potrebbe arrivare in vostro soccorso per rispondere ai più disparati quesiti di algebra oppure per aiutarvi a organizzare le vacanze estive.

Quanto alle funzionalità reali e non puramente cosmetiche, anche Zuckerberg si è espresso nel merito nel corso dell'ultima chiamata con gli investitori, spiegando che "è possibile immaginare molti modi in cui l'IA potrebbe aiutare le persone a connettersi e ad esprimersi sulle nostre app: strumenti creativi che possono rendere più semplice e divertente condividere contenuti", puntualizzando che questi operatori intelligenti potrebbero diventare, a seconda delle necessità, "assistenti, coach o che possono aiutarti a interagire con aziende e creator [...] miglioreranno tutto ciò che facciamo sia nelle app mobili che nel metaverso, aiutando le persone a creare mondi, avatar e oggetti".

