L'idea di un osservatorio sul lato nascosto della Luna stuzzica sempre di più ricercatori

Il lato oscuro della luna potrebbe essere utilizzato per rispondere ad alcune delle domande più misteriose sull'Universo, e la spinta della NASA a riportare gli umani sul satellite potrebbe ridurre i prezzi abbastanza da rendere questo sogno una realtà.

Secondo gli astronomi, infatti, un osservatorio sul nostro satellite potrebbe offrire una possibilità unica per l'astronomia. In particolare Jack Burns, un astrofisico dell'University of Colorado at Boulder, ha pensato a quali missioni condurre. L'idea principale è quella di catturare onde radio piuttosto lunghe, difficili da studiare dalla Terra a causa delle interferenze della tecnologia umana sulla superficie del pianeta e in orbita.

"Il lato nascosto della Luna è un ambiente così raro. È l'unico posto veramente tranquillo in tutto il sistema solare interno per condurre osservazioni a frequenze radio molto basse", afferma Burns. "Tutta questa scienza, tutta questa conoscenza e tutte queste capacità saranno disponibili per noi perché stiamo lanciando gli umani sulla luna per la prima volta dal 1972", continua l'uomo.

Il progetto, chiamato Dark Ages Polarimetry Pathfinder, o DAPPER, è un veicolo spaziale che orbiterebbe attorno alla Luna, trascorrendo circa un terzo del suo tempo nel lato nascosto. Questo veicolo spaziale, infatti, potrebbe gettare luce sull'Universo primordiale. Altri progetti sono in procinto di essere esaminati (anche da parte di diversi paesi), come quello che vuole mettere 128 antenne sull'altra parte del nostro satellite.

Oltre a fare ricerche sulla cosmologia, strumenti del genere potrebbero aiutare gli astronomi a capire quali esopianeti siano più favorevoli alla vita. Un ingrediente chiave, secondo gli scienziati, potrebbe essere un campo magnetico che avvolge il pianeta mantenendo l'atmosfera. "Questo è l'unico modo per cercare campi magnetici, con una serie di questi telescopi a bassa frequenza sul lato nascosto della Luna", conclude infine Burns.