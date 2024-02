Avete idea del perché son stati inventati i cereali? Forse vi stupirà

I fiochi di avena e i cereali in generale oggi sono presenti un po' dovunque, seppur risultano un cibo molto americano che ha dovuto faticare non poco per ottenere il successo anche negli altri continenti.

Per quanto siano famosi e ben distribuiti nei tavoli di mezzo mondo, non tutti conoscono la loro origine, che è davvero strana. Ad inventare i corn-flakes furono due fratelli, dal cognome abbastanza famoso: John Harvey e Will Keit Kellogg. Entrambi erano dei fedeli della Chiesa avventista del settimo giorno in Michigan e soprattutto il primo era un fervente difensore delle regole morali che gli venivano imposte dalla sua fede.

Per i fratelli Kellogg la salute dei loro amici e parenti era molto importante, ma sfortunatamente erano leggermente ossessivi nei confronti di tutto ciò che per loro era un peccato. Mangiare proteine animali era fra questi, anche perché portava le persone a soffrire la gotta e l'obesità. Due patologie che oggi sappiamo possono creare diversi problemi alla salute dei nostri piccoli.

Quando nel 1876 John Harvey Kellogg divenne direttore di un sanitario (termine con cui un tempo si definivano gli ospedali per pazienti di lunga degenza) a Battle Creek, i due decisero quindi di sperimentare una loro nuova invenzione, che secondo loro avrebbe aiutato i pazienti a guarire dai loro mali e a diverse persone a non commettere peccato. La loro invenzione sarebbe passata alal storia come i comuni corn-flakes Kellogg's.

Badate bene che i due fratelli non erano persone ignoranti. Erano solamente inseriti in un contesto sociale in cui anche la medicina e la scienza dovevano aiutare la cristianità a lottare contro il peccato e ad esacerbare questa missione erano le stesse credenze della Chiesa avventista, che spinsero i Kellogg's a trovare il cibo perfetto, in grado di allinearsi alle aspirazioni salutiste e vegetariane della loro fede.

Le prime versioni dei cereali non furono tuttavia in grado di soddisfare i fratelli. Fu solo nel 1898 che trovarono la ricetta perfetta, quando lasciarono accidentalmente fuori dal forno e per troppo tempo un pezzo di impasto per la colazione dei pazienti, che cominciò a fermentare.

Dopo questo processo, l'impasto cominciò a formare le varie scaglie che ancora oggi immergiamo nel latte, il cui vantaggio era che non possedevano zuccheri aggiunti, mantenendo la croccantezza.

Scoperto l'incidente, i fratelli gustarono i fiocchi e con loro sorpresa si resero conto che erano deliziosi. Il giorno dopo, replicarono l'impasto e diedero da mangiare ai loro pazienti i primi corn-flakes.

Incredibilmente, la loro invenzione si rivelò eccellente. Anche gli anziani potevano sgranocchiare il loro prodotto e chi aveva carenza di fibre, proteine, vitamine poteva mangiare un bicchiere di latte con i cereali, risparmiando parecchio rispetto all'acquisto dei beni prima necessari per un pasto, come i legumi e la carne.

Una leggenda afferma che i Kellogg's cominciarono a spacciare i loro cereali come una cura contro la masturbazione, ma questa storia non è vera. John Harvey Kellogg fece diversi comizi contro questo comportamento sessuale, ma non pubblicizzò mai la sua invenzione per questo scopo.

Dopo aver aperto la loro azienda nel 1906, i due fratelli continuarono a impegnarsi per migliorare la loro ricetta e per combattere il peccato che sommergeva, secondo loro, l'America. Non tutti tuttavia ricordano che i Kellogg's furono anche i primi a pensare di togliere dalla strada molte prostitute, per farle lavorare nelle loro aziende, o che lottarono strenuamente contro il governo statunitense, per spingere gli amministratori locali a costruire delle scuole nei quartieri periferici della grandi città.

Per quanto entrarono in confitto con la loro chiesa avventista e furono costretti a chiudere il sanatorio, vissero a lungo, godendosi i soldi ricavati dalla loro invenzione, morendo entrambi all'età di 91 anni e dimostrando che una corretta alimentazione ci può permettere di vivere bene la terza età.

I Kellogg's sfortunatamente oggi vengono considerati da parte della popolazione americana dei bigotti per via della loro fede, quando in realtà erano molto più complessi delle ricostruzioni superficiali che nacquero in seguito della loro morte, e per contrastare le varie dicerie che circolano sul loro conto, ultimamente gli storici hanno pubblicato diversi studi e biografie.