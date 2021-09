Idea raccapricciante per missioni su Marte: usare sangue umano per costruire edifici

L'esplorazione umana di Marte è un nuovo obiettivo dell'umanità. Sono tante le realtà che hanno intenzione di esplorare il Pianeta Rosso: dalla NASA alla Cina, fino ad Elon Musk con SpaceX. Sarà sicuramente dura - almeno all'inizio - vivere su un altro pianeta, per questo sfruttare tutte le risorse disponibili sarà essenziale.

Si dovrà creare tutto in loco, cercando di ridurre drasticamente l'esigenza di avere nuova scorte dalla Terra. Per questo motivo, in un nuovo studio, i ricercatori hanno affermato che per la costruzione degli edifici si potrebbero utilizzare dei mattoni creati miscelando la terra marziana, insieme a una proteina umana del sangue e un composto chiamato urea, proveniente dal sudore o dall'urina.

"Stiamo cercando materiali simili al cemento per Marte da tanto tempo, ma non ci siamo mai fermati a riflettere e pensare che la risposta potrebbe essere stata dentro di noi per tutto questo tempo", ha dichiarato l'autore principale dello studio Aled Roberts, ricercatore presso l'Università di Manchester in Inghilterra.

Gli esperti hanno ricreato questo calcestruzzo marziano utilizzando l'albumina sierica/plasmatica umana, una proteina comune nel plasma sanguigno. Potrebbe sembrare un'idea raccapricciante, ma il sangue animale è stato utilizzato come legante della malta da molte culture nel corso dei secoli. I materiali risultanti? Erano resistenti quanto il cemento, secondo quanto riferito sulla rivista Materials Today Bio.

"I nostri calcoli suggeriscono che ogni membro dell'equipaggio, durante una missione su Marte di 72 settimane, potrebbe produrre abbastanza albumina per costruire uno spazio abitativo per ospitare un astronauta aggiuntivo", affermano gli esperti in un nuovo studio. "Questo potrebbe consentire la costante espansione di una nascente colonia marziana".

Certo, sicuramente una possibilità in più... ma sicuramente da utilizzare in casi estremi, visto che ci sono diversi possibili metodi per costruire spazi abitati sul Pianeta Rosso. Nel frattempo, date un'occhiata alle possibili case che saranno costruite su Marte, mentre un'altra possibilità è quella di costruire città nel sottosuolo.