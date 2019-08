L'idea che abbiamo della vecchiaia è obsoleta e... vecchia.

Secondo Joseph Coughlin, il capo del MIT Age Lab, la vecchiaia, almeno il modo in cui le persone tendono a pensarci, è obsoleta e dannosa. Scrive in MIT Technology Review che molti dei prodotti progettati per le persone anziane sono stigmatizzati o non corrispondono a ciò di cui le persone hanno realmente bisogno.

Come apparecchi acustici, telefoni cellulari con pulsanti sovradimensionati e pulsanti di aiuto per la convocazione di ambulanze. E questo problema, sostiene, riflette un pregiudizio che finisce per ferire una parte gigantesca della popolazione.



Parte del problema, sostiene Coughlin, è che la forza lavoro del settore tecnologico che sviluppa questi prodotti, e quindi modella il modo in cui la società considera gli anziani, tende ad essere più che altro giovane, distorgendo parte della realtà.



Anche quello fa parte di un circolo vizioso, in cui i candidati più anziani hanno difficoltà a convincere i potenziali datori di lavoro che possono tenere il passo a causa di percezioni obsolete di ciò che le persone possono o non possono fare. Ma il risultato finale sono prodotti e servizi che forniscono ciò di cui i loro progettisti pensano che gli anziani abbiano bisogno.



"Trattando gli adulti più anziani non come un mercato accessorio ma come un collegio elettorale di base, il settore tecnologico può svolgere gran parte del lavoro necessario per ridefinire la vecchiaia", scrive Coughlin, del MIT. "Fortunatamente c'è un percorso più semplice: assumere lavoratori più anziani."