IdeaCentre A540 è il computer del futuro: un elegante hub che carica anche il cellulare

Dopo aver presentato il suo monitor curvo da gaming, Lenovo ha colto l'occasione dell'edizione 2019 dell'IFA per presentare anche IdeaCentre A540, il computer del futuro.

Pensato con un design che emula la forma di un albero di cipresso, IdeaCentre A540 è un all-in-one che viene venduto in due modelli: quello con display da 24 pollici e quello con schermo da 27 pollici. Oltre al suo look particolarmente ricercato, il computer di Lenovo dispone anche di un'altra caratteristica unica: la sua base è in grado di ricaricare gli smartphone via wireless tramite il classico standard Qi. Questo anche quando il computer è spento. Insomma, IdeaCentre A540 vuole fungere da hub per l'esperienza digitale dell'utente, andando a sostituire tutto ciò che solitamente si tiene sulla scrivania (caricatori wireless, stand per lo smartphone, computer, schermo, casse).

Il display, che è anche touchscreen, arriva fino alla risoluzione QHD e IdeaCentre A540 implementa anche degli altoparlanti realizzati in collaborazione con JBL che supportano la tecnologia Dolby Audio. La CPU arriva fino agli Intel Core i7 di nona generazione, mentre la GPU nel modello da 27 pollici è una AMD Radeon RX560. Insomma, il prodotto di Lenovo sembra volersi rivolgere principalmente a coloro che lavorano in ufficio e che hanno bisogno di un computer "versatile". IdeaCentre A540 sarà disponibile a partire dal mese di ottobre 2019 a un prezzo di 749 euro per il modello da 24 pollici e di 1099 euro per quello da 27 pollici.