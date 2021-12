Idee per i regali di Natale: offerte Huawei su smartphone, watch, auricolari, tablet e PC

Huawei lancia le offerte di Natale su tantissimi prodotti: dai PC ai monitor passando per smartphone, tablet, wearable e auricolari wireless, una selezione di articoli in vendita a prezzo speciale con offerte e bundle esclusivi che vi permetteranno di trovare facilmente il regalo di Natale ideale.

Tra le offerte top dello store di Huawei troviamo il notebook MateBook D15 con processore i5, 8 GB di RAM e 512 GB di memoria a 649 euro invece di 749 euro con uno sconto di 100 euro sul prezzo di listino e la possibilità di abbinare la garanzia Huawei Care per PC a metà prezzo.

Sul fronte smartphone segnaliamo invece Huawei Nova 9 Black nella variante con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria a 449.90 euro invece di 499.90 euro con un risparmio di 50 euro sul prezzo di listino. Fino al 21 dicembre riceverete in regalo anche Huawei Band 6 in colorazione a scelta tra Sakura Pink, Amber Sunrise, Forest Green e Graphite Black. Anche il tablet MatePad 11 è in offerta a 359.90 invece di 399.90 euro nella versione Wi-Fi con 6GB di memoria e 64GB di spazio di archiviazione, in regalo fino al 31 dicembre la M-Pencil in omaggio. E con 40 euro in più riceverete gli auricolari Free Buds 4i, offerta valida fino al 31 dicembre.

State cercando un monitor per le vostre sessioni di gioco? In questo caso allora vi segnaliamo lo schermo Huawei MateView GT con pannello da 34 pollici al prezzo di 399 euro invece di 499 euro con uno sconto di 100 euro sul prezzo di listino e la possibilità di abbinare Huawei Care per Monitor a metà prezzo.

Le proposte natalizie di Huawei coinvolgono ovviamente anche auricolari e wearable, in questo caso vi segnaliamo gli auricolari wireless Freebuds 4i nei colori Ceramic White, Carbon Black, Red Edition e Silver Frost a 59.90 euro invece di 89 euro e aggiungendo 30 euro in più otterrete anche Huawei Band 6. Lo smartwatch Huawei Watch GT3 Active con cassa da 46 millimetri è in promozione a 229 euro anziché 249 euro con in omaggio gli auricolari Freebuds 4i, un cinturino aggiuntivo e un voucher per Adidas Runtastic, oltre a tre mesi di musica gratis su Huawei Music.

Infine vi ricordiamo che iscrivendovi alla newsletter Huawei entro il 31 dicembre riceverete un codice sconto del 5% oltre ad essere tempestivamente aggiornati su offerte flash e promozioni esclusive.