Idee regalo elettroniche educative per bambini: tre modelli STEM approved

Oregon Scientific, azienda multinazionale produttrice di dispositivi elettronici, è lieta di annunciare che tre prodotti della linea Giocattoli educativi hanno ricevuto il certificato “STEM Approved” rilasciato da STEM.org.

Si tratta della più importante organizzazione certificatrice mondiale in ambito Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM) che, da oltre 15 anni, definisce gli standard per programmi di formazione STEM, certificazioni e accreditamento di prodotti.

In un mondo sempre più tech-driven, le materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) rappresentano argomenti centrali in campo educativo, essenziali per formare individui in grado di affrontare le sfide future. STEM.org esercita un rigoroso giudizio editoriale su prodotti e servizi che potrebbero ottenere la certificazione: il sigillo di garanzia “STEM Approved” viene conferito solo a quei prodotti che rispettano gli standard e quindi è sinonimo di qualità agli occhi dei consumatori.

Prodotti Oregon Scientific STEM Approved

Gli Smart Globes Oregon Scientific sono pensati per accompagnare i bambini di tutte le età alla scoperta del mondo: semplicemente scaricando l’app e inserendo il QR Code che si trova sulla confezione o sul manuale d’istruzioni, sarà possibile vivere avventure ai confini dell’immaginazione, imparare giocando ed esplorare il nostro pianeta grazie alla realtà aumentata.

Smart Globe Starry SG101R

Mappamondo interattivo per bambini a partire dai 5 anni, in modalità Day&Night permette di vedere affascinanti contenuti in realtà aumentata: animali, dinosauri, condizioni climatiche, monumenti ma anche la volta celeste! Attraverso la funzione “night”, infatti, il mappamondo si illuminerà e, come per magia, compariranno le 88 costellazioni del nostro pianeta! E se il vostro bimbo dovesse aver paura del buio, il globo illuminato servirà a tenergli compagnia con una luce soft e confortante!

Smart Globe Starry SG101R | Prezzo consigliato al pubblico: 34,99 euro

Smart Globe Adventure SG268R

Mappamondo interattivo parlante, per bambini dai 5 agli 8 anni, con oltre 4.000 contenuti educativi disponibili sia in italiano sia in inglese e 25 giochi per imparare divertendosi.

Grazie alla realtà aumentata, scoprire e riconoscere animali, dinosauri, condizioni climatiche e monumenti non è mai stato così divertente! Con la smart pen inclusa è possibile giocare con il mappamondo e imparare storia e geografia attraverso il pannello attività. Un interessante viaggio nel tempo e nello spazio soddisferà la sete di curiosità dei più piccoli.

Smart Globe Adventure SG268R | Prezzo consigliato al pubblico: 59,99 euro

Smart Globe Explorer SG338R

Mappamondo interattivo parlante, con oltre 20.000 contenuti educativi disponibili in italiano e inglese (e possibilità di scaricare tramite aggiornamenti anche francese e spagnolo) aggiornabili per tre fasce d’età (5-8 anni, 9-14 anni e +15) e 42 giochi da 1 a 4 giocatori per imparare divertendosi. La cartina dell’Italia è estraibile e, una volta aperta, servirà anche da base di appoggio… per Smart Globe Explorer! Per la prima volta, infatti, è possibile aprire letteralmente a metà il globo, per studiare il sistema solare o la composizione interna della Terra. Con questo mappamondo sarà possibile vivere un’esperienza in realtà aumentata a 360°: geografia, storia, sistema solare, animali, struttura della terra… non avranno più segreti!

Smart Globe Explorer SG338R | Prezzo consigliato al pubblico: 129,99 euro