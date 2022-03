Idee regalo Festa del Papà: Arlo propone le sue videocamere e citofoni smart

Anche Arlo, in occasione della Festa del Papà, ci ricorda le sue soluzioni che si configurano come delle vere e proprie idee regalo. Analogamente a quanto fatto da altri marchi, il brand propone un catalogo molto ricco di prodotti per la sicurezza della casa.

Si parte con la videocamera Arlo Pro 4, dotata di funzionalità smart e risoluzione 2K HDR, con altoparlante e microfono integrato, che può essere acquistata al prezzo di 249,99 Euro direttamente dal sito web ufficiale e permette di restare aggiornati su cosa succede nella vicinanza della propria casa. Gli utenti possono anche affidarsi ai piani Arlo Secure ed Arlo Secure Plus che offrono funzioni di monitoraggio aggiuntive basate sul'IA.

L'Essential Indoor Camera, invece, come suggerisce il nome offre una protezione 24/7 e si collega direttamente al WiFi. Il prezzo proposto è di 129 Euro, ed anche in questo caso l'ordine può essere effettuato direttamente dal sito web ufficiale.

Infine, segnaliamo l'Arlo Essential Video Doorbell, un videocitofono smart che si collega allo smartphone e permette di ottenere una visione completa dell'uscio di casa. Gli utenti potranno rispondere al campanello da qualsiasi luogo, direttamente dal loro smartphone: in questo modo è possibile controllare chi si avvicina alla propria proprietà. Il prezzo è di 199 Euro.