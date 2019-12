Regali di Natale 2019: i giocattoli tecnologici più amati dai bambini

Manca sempre meno al Natale, ed a sette giorni dalla festività più attesa dai più piccoli su Amazon sono disponibili tante idee regalo che mescolano le caratteristiche dei giocattoli classici con la tecnologia e la scienza. Ne abbiamo scelto per voi qualcuno, in varie fasce di prezzo, per consentire ai tanti indecisi di scegliere rapidamente.

Idee regalo Natale 2019: giocattoli tecnologici per bambini

Clementoni 12087 - Mind Designer Robot Educativo Intelligente, 6 - 10 anni: 37,50 Euro;

Liscianigiochi-Mio Tab 10" Tutor Tablet Prescolare, 1GB Memoria RAM, 16 GB Memoria Flash, espandibile, Multicolore, 71982: 120,80 Euro al posto di 129,99 Euro;

Clementoni - Clemphone 7.0 FIT - Smartphone 16613: 79,90 Euro al posto di 119,90 Euro;

Clementoni 13995 - Eruzioni Vulcaniche: 12,90 Euro al posto di 14,90 Euro;

Playmobil Novelmore 70220 - Grande Castello di Novelmore, 360 pezzi, dagli 8 Anni: 142,99 Euro al posto di 169,99 Euro;

Ravensburger-Il Sistema planetario 3D Puzzleball, Multicolore, 8 pianeti, 11668: 34,99 Euro al posto di 59,99 Euro.

Ricordiamo che su non tutti i pacchi la consegna è garantita entro Natale. Per questo motivo, vi rimandiamo al calendario diffuso da Amazon contenente tutte le date utili per ricevere i pacchi in tempo per il 25 Dicembre.

Fateci sapere tramite i commenti se avete intenzione di acquistarne qualcuno o meno. Sulla maggior parte dei prodotti la spedizione è gestita direttamente da Amazon.