Idee regalo Natale 2021: le proposte di Huawei per tutti gli utenti e fasce di prezzo

Si avvicina sempre più il Natale, ed i principali marchi d'elettronica in queste ore si stanno adoperando per proporre agli utenti tante idee regalo in vista del 25 Dicembre. Tra questi c'è Huawei, che ha diviso il proprio listino per fasce di prezzo e tipologia di utenti.

Partendo dalle categorie di utenti, per chi vuole essere sempre alla moda le scelte di Huawei sono:

Huawei nova 9

Huawei FreeBuds Lipstick

Huawei Watch Fit Mini

Per gli sportivi, invece, la scelta può andare su:

Huawei Watch GT3

Huawei Watch Fit Mini

Huawei FreeBuds Mini

Per chi vuole abbellire casa ed ufficio invece viene proposto:

HUAWEI MateBook 14s

HUAWEI MateView 28

HUAWEI MatePad 11

HUAWEI MateView GT 27’’

HUAWEI FreeBuds Lipstick

Per chi ama giocare e desidera il massimo della produttività, invece, il listino è composto da:

HUAWEI nova 9

HUAWEI MateView D 15

HUAWEI MatePad 11

HUAWEI MateView GT 27’’

Per i regali fino a 200 Euro, le due scelte proposte da Huawei sono le FreeBuds 4 e Watch Fit Mini, mentre fino a 300 Euro si pone l'accento su Huawei Watch GT3 e Huawei FreeBuds Lipstick. Infine, sopra i 300 Euro il listino è molto ampio ed include Huawei Nova 9, Huawei MatePad 11, Huawei MateBook 14s, Huawei MateBook D 15, Huawei MateView 28 ed Huawei MateView GT 27".