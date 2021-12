Idee regalo per Natale: le proposte di Polaroid da mettere sotto l'Albero

Con il Natale alle porte, anche Polaroid presenta le proprie proposte in vista della stagione dei regali. Proposte che, come di consueto, sono caratterizzate dalla propria gamma di prodotti per condividere ricordi con le persone più care.

Si parte con Polaroid Now+, la new entry della gamma di macchine fotografiche istantanee dei brand caratterizzata dal meccanismo completamente analogico di Polaroid. Non mancano però gli aspetti più tech: grazie al Bluetooth il dispositivo di connette all'applicazione "Polaroid Mobile" che permette agli utenti di scegliere diverse funzionalità di scatto. La fotocamera è accompagnata da un kit che comprende cinque filtri fisici da agganciare all'obiettivo e che danno un tocco di personalità alle fotografie. Polaroid Now+ ha un prezzo di 149,99 Euro.

La seconda proposta è Polaroid Go, definito il "piccolo gioiello" per il pubblico grazie alle dimensioni 10x8x6cm. Si tratta della macchina istantanea analogica più piccola del mondo, che può essere portata comodamente in borsa o nello zaino e che è estremamente facile da portare: incorpora uno specchio per i selfie, un sistema di autoscatto, una batteria a lunga durata, un flash integrato ed una modalità di doppia esposizione. Polaroid Go costa 119,99 Euro.

Infine, troviamo Polaroid Lab, un vero e proprio salva ricordi che permette di sviluppare le foto scattate con il proprio smartphone in formato 1:1 quadrato, trasformandole da digitali ad analogiche. Le immagini vengono proiettate sulla pellicola i-type o 600. Polaroid Lab costa 129,99 Euro.

Polaroid ha creato anche due versioni limitate della pellicola: Golden Moments Edition, che ha una cornice in oro scintillante, costa 31,99 Euro, lo stesso prezzo di Silver Lining Editions che riprende la luce delle classiche cornici in argento.

L'acquisto può essere effettuato sullo store online del distributore Polaroid e presso i rivenditori autorizzati.