Idee regalo San Valentino: su Amazon sconti su fitness tracker ed altoparlanti wireless

A ridosso del San Valentino, sono tanti gli innamorati che ancora non hanno scelto il regalo da fare alla persona amata. In loro soccorso però arriva Amazon, che forte del negozio aperto qualche giorno fa, propone degli interessanti sconti su vari prodotti che potrebbero far gola.

Ovviamente come sempre in questa notizia ci concentreremo sui prodotti di tecnologici, su cui vengono proposte delle offerte che potrebbero far gola.

Ad esempio, Xiaomi Mi Band 3, l'activity tracker della società cinese che garantisce anche il monitoraggio della frequenza cardiaca, una batteria in grado di durare fino a 20 giorni (da 110 mAh) grazie allo schermo OLED da 0,78 pollici, viene proposto a 29,50 Euro rispetto ai 29,99 Euro precedenti. Si tratta di un regalo senza dubbio interessante per coloro che intendono regalare un fitness tracker in grado di monitorare anche i passi, oltre che fare da hub per le notifiche. Il dispositivo è compatibile con Android 4.4 ed iOS 9 e successivi, ed è anche impermeabile fino a 50 metri.

Amazon propone anche l'altoparlante Bluetooth da 9W Ultimate Ears BOOM 2, che nel bundle contenente la colorazione nera e blu viene proposto a 149 Euro rispetto ai 408 Euro precedenti, per un risparmio di 259 Euro.

In offerta troviamo anche il bridge Philips Hue 2.0, per le lampadine, da associare ai dispositivi che non lo dispongono. Il prezzo è di 59,49 Euro.