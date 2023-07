Le nostre idee della vita sulla Terra potrebbero essere completamente errate

La nostra comprensione dell'origine della vita sulla Terra potrebbe essere completamente sbagliata, secondo un team di scienziati. Per decenni, la teoria scientifica dominante ha spiegato l'esplosione Precambriana di Avalon, un'era risalente a circa 685-800 milioni di anni fa in cui gli organismi multicellulari iniziarono a proliferare.

Questa diffusione venne accelerata da un afflusso di ossigeno, che avrebbe favorito l'evoluzione di forme di vita più complesse, gettando le basi per la biosfera del nostro pianeta come la conosciamo oggi.

Tuttavia, secondo uno studio recentemente pubblicato, campioni di rocce antiche mostrano che questa teoria ampiamente accettata potrebbe non essere vera. "Il fatto che ora sappiamo, con un alto grado di certezza, che l'ossigeno non ha controllato lo sviluppo della vita sulla Terra ci fornisce una storia completamente nuova su come è sorta la vita e quali fattori hanno controllato questo successo", ha dichiarato Christian Bjerrum, professore associato di geoscienze e gestione delle risorse naturali presso l'Università di Copenhagen e coautore dello studio.

Gli esperti hanno mappato meticolosamente la composizione geochimica di antichi campioni di roccia provenienti dalla catena montuosa dell'Oman, nella penisola arabica. Esaminando le composizioni dei campioni, hanno determinato che probabilmente non c'è stato alcun grande afflusso di ossigenazione - anzi, c'era probabilmente meno ossigeno negli oceani della Terra al momento dell'esplosione rispetto agli anni precedenti.

"Le nostre misurazioni forniscono un buon quadro di quali erano le concentrazioni medie di ossigeno negli oceani del mondo all'epoca", ha detto Bjerrum. "E ci appare evidente che non c'è stato un grande aumento della quantità di ossigeno quando la fauna più avanzata ha iniziato a evolvere e a dominare la Terra."

Nonostante ciò, i ricercatori ritengono ancora che i livelli di ossigeno abbiano svolto un ruolo centrale nella proliferazione delle antiche specie multicellulari, ma sostengono che fu la diminuzione dell'ossigeno oceanico ad essere la causa definitiva.