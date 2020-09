È stata identificata la prima nave di schiavi contenenti Maya mai scoperta

Un naufragio scoperto al largo della costa della penisola dello Yucatan una volta trasportava Maya che furono venduti come schiavi, secondo quanto affermato da alcuni archeologi in Messico. Questa è la prima nave di schiavi Maya mai scoperta, secondo l'Istituto nazionale di antropologia e storia del Messico (INAH).

Il battello a vapore con ruota a pale è stato scoperto dagli archeologi nel Golfo del Messico a circa 4 chilometri da Sisal nel 2017. Ci sono voluti tre anni di ricerca per confermare che si trattava di una nave di schiavi, che catturava illegalmente e trasportava circa 25-30 Maya al mese a Cuba, dove furono costretti a lavorare nei campi di canna da zucchero tra il 1855 e il 1861.

La nave affondò il 19 settembre 1861 mentre era in viaggio per Cuba, dimostrando che la schiavitù continuò nonostante fosse stata abolita in Messico nel 1829 e un decreto emanato che vietava l'estrazione forzata del popolo Maya nello stesso anno. "Ogni schiavo è stato venduto a intermediari per 25 pesos, e lo hanno rivenduto a L'Avana fino a 160 pesos, per gli uomini, e 120 pesos per le donne", ha dichiarato in un comunicato stampa l'archeologa dell'INAH Helena Barba Meinecke.

L'imbarcazione si chiamava "La Unión" ed è affondata perché le sue caldaie esplosero e fecero prendere fuoco alla nave. Gli esperti hanno anche trovato artefatti, inclusi frammenti di vetro di bottiglie, ceramiche e otto posate in ottone utilizzate dai passeggeri di prima classe a bordo. L'incidente uccise metà degli 80 membri dell'equipaggio e 60 passeggeri a bordo. Non è chiaro, invece, quanti dei morti includessero gli schiavi Maya, poiché erano elencati come merci, non passeggeri.