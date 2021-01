E' stata finalmente identificata la tomba di uno dei più spietati imperatori cinesi

A Luoyang (Cina) vi è un mausoleo attorno al quale ruota un mistero: per chi venne costruito? Per decenni si è teorizzato che fosse stato eretto per il sanguinario imperatore, della dinastia Huan, Liu Zhi (132-168 d.C), ma senza una conferma. Sembra, però, che adesso la chiave a questo dubbio sia stata scovata e risieda in un sigillo.

Tra le decine di reperti portati alla luce negli ultimi decenni, nessuno aveva avuto un valore così importante come questo oggetto trovato di recente da un gruppo di archeologi cinesi. In esso è contenuto il nome dell'imperatore Liu Hong, il successore di Liu Zhi.

E' possibile, quindi, che il mausoleo sia stato costruito in seguito alla morte del sanguinario sovrano, per volere del suo successore, e che i suoi resti vi possano aver riposato per centinaia di anni. Di conseguenza, le decennali teorie che vedevano il mausoleo di Luoyang come la tomba dell'imperatore Liu Zhi erano corrette e le più recenti scoperte, anche documentaristiche, lo hanno reso sempre più evidente.

Ma perché appare così importante parlare di un misterioso mausoleo e dell'uomo a cui fu dedicato? La risposta è presto detta: Liu Zhi viene conosciuto come uno dei più sanguinari sovrani dell'intera dinastia Han.

Sotto il suo impero, durato circa 20 anni, vi furono svariate rivolte popolari, spente col sangue, e intricatissimi affari di corte che, spesso e volentieri, finivano in delle vere e proprie purghe.

Conosciuto anche come imperatore Huan, venne posto sul trono col favore del generale Lian Ji, che, nel 146 d.C., aveva ordinato l'uccisione dell'imperatore (di appena otto anni) Liu Zuan. La scelta del capo militare, tuttavia, non fu saggia.

Il suo atteggiamento autocratico e la sua indole violenta erano un ostacolo per il neo-eletto imperatore. Per questo, con l'aiuto di un gruppo di eunuchi corrotti, il giovanissimo Liu Zhi riuscì a sradicare, nel 159 d.C., l'intera famiglia dell'uomo che lo aveva aiutato a prendere il potere.

Questo passo portò l'intero dominio Han in un periodo di forte corruzione, che si radicalizzò in tutti gli organi amministrativi e governativi dell'impero. Ovviamente, le manifestazioni per denunciare gli abusi di potere, i soprusi dei potenti e, in generale, la condizione di precarietà, vennero spente con la violenza e il terrore.

Se questo non fosse abbastanza, un cronista cinese dell'epoca ci spiega come l'imperatore possedesse più di 5000 concubine nel suo harem, pagate con le tasse dell'impero. Non si sa se questo numero fosse realistico o meno, ma l'affermare ciò era un modo simbolico per sottolineare quanto poco importasse al sovrano dei problemi nei suoi domini e quanto costassero i suoi desideri personali all'intera popolazione.

Sarà all'età di 36 anni che l'imperatore Huan si spegnerà improvvisamente. Va precisato che non vi è alcuna fonte scritta che ci possa parlare di una morte violenta o qualche attentato, con buon esito, alla vita dell'imperatore. E' possibile, quindi, che semplicemente sia morto per qualche malattia.

Qualunque sia la risposta intorno a questo dubbio sull'esito finale della vita di Liu Zhi, per adesso, sembra non avere tanta importanza. Gli archeologi preferiscono soffermarsi, momentaneamente, sul grande successo odierno che risiede nell'aver ritrovato la sua tomba, "scomparsa" dalla documentazione per tanti secoli, e poterla analizzare al fine di approfondire la vita di questo sovrano senza scrupoli e la sua eredità storica.

Se siete interessati ad altre novità riguardo il mondo antico cinese, potreste non sapere che Mulan potrebbe non essere stata l'unica donna guerriera nell'intera storia della Cina e come da questo personaggio possano essere ricavati tanti dettagli sulla secolare cultura asiatica.