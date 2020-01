Identificate nuove specie di uccelli in delle isole semi-sconosciute dell'Indonesia

Un team di scienziati ha scoperto su un gruppo di piccole isole indonesiane ben 10 nuovi uccelli canori. In genere, solo cinque o sei nuove specie di uccelli vengono descritte ogni anno in tutto il mondo. Quindi, la scoperta di queste cinque nuove specie e cinque nuove sottospecie ha dell'incredibile.

Il biologo evoluzionista Frank Rheindt della National University di Singapore aveva intuito che queste remote isole (Taliabu, Peleng e il gruppo Togian) che si trovano nel mezzo della Wallacea, una regione geologicamente e biologicamente complessa del sud-est asiatico, ospitavano specie ancora sconosciute alla scienza.

Così, Rheindt e colleghi decisero di raccogliere campioni su queste nuove specie (già avvistate precedentemente in passato da altri studiosi). Sulla base delle caratteristiche fisiche degli uccelli, del DNA e delle variazioni nelle loro canzoni, i ricercatori hanno identificato cinque nuove specie e cinque nuove sottospecie. La maggior parte trovati a Taliabu, la più grande e la più alta delle isole.

Mentre non è necessariamente sorprendente che ci siano luoghi in Indonesia che non sono stati ben esaminati, la scoperta è insolita perché "questi uccelli sono esistiti a lungo senza essere documentati", afferma Rheindt. "Sono rimasti pochissimi posti con così tanti uccelli sconosciuti". Purtroppo molte delle creature appena descritte sono minacciate dalla perdita di habitat causata dal disboscamento e da incendi boschivi sempre più frequenti e gravi.

In particolare, una specie chiamata Locustella portenta "potrebbe non sopravvivere oltre alcuni decenni", afferma Rheindt. Tuttavia, studi del genere sono importanti anche per aiutare a preservare queste specie che, adesso, sono riconosciute ufficialmente.