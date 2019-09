Identificate, per la prima volta, molecole di gas di un oggetto interstellare

Gli astronomi sono riusciti ad identificare la composizione chimica di un oggetto interstellare. Stiamo parlando di della cometa 2I/Borisov, il secondo visitatore interstellare (conosciuto) mai osservato nel nostro sistema solare.

Ad essere stato identificato è il cianogeno, un atomo di carbonio e uno di azoto legati insieme. Si tratta di un composto comune nelle comete. L'oggetto potrebbe quindi trattarsi di una cometa come le altre; l'unica caratteristica a renderla "speciale" rimane la sua origine.

"Nel complesso abbiamo scoperto che gas, polvere e proprietà nucleari dell'oggetto interstellare sono simili alle normali comete del sistema solare", scrivono i ricercatori nel nuovo studio pubblicato nell'Astrophysical Journal Letters.

2I/Borisov è stata scoperta il 30 agosto dall'astronomo dilettante Gennady Borisov. Nonostante ciò, solo recentemente è stata classificata ufficialmente come "oggetto interstellare" dall'Unione Astronomica Internazionale.

Nel loro studio, gli astronomi hanno anche quantificato la dimensione della cometa: 1.4-6.6 chilometri di larghezza. "Il prossimo anno sarà estremamente emozionante, poiché saremo in grado di seguire l'evoluzione di 2I mentre viaggia nel nostro sistema solare", ha affermato il co-autore dello studio Oliver Hainaut dell'European Southern Observatory.



Insomma, sicuramente gli astronomi troveranno altre finestre, nel corso dei prossimi mesi, per osservare l'oggetto "infiltrato" all'interno del nostro Sistema Solare. Un'occasione davvero unica e senza precedenti che gli addetti ai lavori sfrutteranno per bene.