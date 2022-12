Identificati due pianeti 'gemelli' composti solo da acqua

Esaminati dai ricercatori dell'Università di Montreal, i due pianeti gemelli si trovano nel sistema denominato Kepler-138 a 218 anni luce di distanza, e sono diversi da qualsiasi altro tipo di pianeta presente nel nostro Sistema Solare. Entrambi, infatti, sembrano essere composti per la maggior parte da acqua.

Guidati da Caroline Piaulet e Björn Benneke, il team di ricercatori ha osservato la coppia di mondi attraverso il telescopio Hubble e il telescopio spaziale Spitzer, ormai in pensione. I pianeti -Kepler-138c e Kepler-138d - erano stati in precedenza scoperti dal telescopio Kepler, insieme al loro compagno Kepler-138b.

La presenza di acqua non è stata osservata direttamente ma comparando la dimensione e la massa dei pianeti a dei modelli, gli scienziati hanno concluso che circa la metà del volume dovrebbe essere composto da materiali più leggeri della roccia, ma più pesanti dell'idrogeno o dell'elio. Il candidato più probabile per questo tipo di materiali è proprio l'acqua.

"Precedentemente, credevamo che gli esopianeti un po' più grandi della Terra fossero delle grosse sfere di metallo e roccia, proprio come una versione ingrandita della Terra, ed è per questo che gli chiamavamo super-Terre," ha spiegato Benneke. "Tuttavia, abbiamo dimostrato che questi due pianeti - Kepler-138c e d - sono fondamentalmente diversi: una grossa frazione del loro volume è composta da acqua. È la prima volta che osserviamo dei mondi d'acqua, nonostante questo tipo di pianeta sia stato a lungo teorizzato dagli astronomi."

Pur avendo un volume 3 volte superiore a quello della Terra, i pianeti c e d sono molto meno densi. È un dettaglio sorprendente, poiché tutti i pianeti leggermente più grandi della Terra osservati finora sembravano avere una composizione rocciosa. I ricercatori spiegano che l'esempio più simile che abbiamo sono alcune delle lune nel nostro Sistema Solare, come Europa ed Encelado (proprio su Encelado potrebbe esserci un oceano con forme di vita).

Il team ha inoltre specificato che questi pianeti potrebbero non avere un oceano sulla superficie come quello terrestre: "Le temperature dell'atmosfera di Kepler-138c e d sono molto probabilmente al di sopra del punto di ebollizione dell'acqua e ci aspettiamo che i pianeti abbiano una densa e spessa atmosfera fatta di vapore," ha affermato Caroline Piaulet. "Solo al di sotto di quel vapore potrebbe esserci acqua allo stato liquido, o persino acqua in uno stato diverso che avviene a pressioni estreme, chiamato fluido supercritico."



L'ultima sorpresa degli scienziati è stata scoprire che i due mondi d'acqua sono pianeti "gemelli", aventi una massa e dimensione quasi del tutto identica. Il compagno Kepler-138b, diversamente, è stato confermato avere una massa più simile a Marte.