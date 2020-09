Identificati nuovi fattori di rischio per diabete di tipo 2: tra cui depressione e fumo

Una nuova ricerca ha identificato 34 fattori di rischio che si pensa aumentino o riducano il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. Sono stati identificati anche altri 21 fattori di rischio, in cui le prove non erano così forti.

Tra i fattori di rischio per lo sviluppo del diabete abbiamo: depressione, pressione sanguigna sistolica, fumare e il consumo di caffeina. Per identificare i possibili fattori, i ricercatori hanno condotto una revisione di meta-analisi e articoli presenti all'interno del database PubMed e hanno trovato 1.360 articoli da cui prendere i loro dati.

Nello specifico, gli esperti hanno trovato un totale di 97 fattori di rischio che potrebbero essere studiati utilizzando un metodo chiamato randomizzazione mendeliana. Lo studio è stato condotto dalla professoressa Susanna Larsson e Shuai Yuan del Karolinska Institutet di Stoccolma, Svezia, ed è stato pubblicato sulla rivista Diabetologia.

L'insonnia è stata identificata come un fattore di rischio per la prima volta. Le persone con questo disturbo, hanno il 17% in più di probabilità di sviluppare la condizione rispetto a quelle senza. Tra gli altri 21 fattori causali per il diabete di tipo 2, dove gli esperti non sono riusciti a trovare dei collegamenti molto forti, c'erano il consumo di alcol, saltare la colazione, sonnellini diurni, e breve durata del sonno.

"Il nostro studio ha confermato diversi fattori di rischio precedentemente stabiliti e identificato nuovi potenziali fattori di rischio per il diabete di tipo 2 utilizzando i dati più recenti a livello di riepilogo", affermano infine gli autori dello studio. "Le strategie di prevenzione dovrebbero essere costruite da più prospettive, come l'abbassamento dei tassi e dei livelli di obesità e fumo e il miglioramento della salute mentale, della qualità del sonno, del livello di istruzione e del peso alla nascita".