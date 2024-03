È stato identificato un nuovo antenato dei coccodrilli: visse nel Triassico

Prima che i dinosauri conquistassero definitivamente il pianeta, durante le prime fasi del Triassico erano altri rettili a dominare gli ecosistemi. Fra questi c'erano gli antichi antenati dei moderni coccodrilli, gli etosauri, gruppo di cui fa parte una specie identificata abbastanza recentemente.

La nuova specie è stata chiamata dagli scienziati Garzapelta muelleri, in onore della contea Garza del Texas in cui sono stati trovati i suoi fossili. Il termine "pelta" presente nel nome indica invece che l'animale disponeva di un poderoso scudo sulla sua schiena, in grado di resistere agli attacchi dei predatori e molto simile alla corazza del più noto (e tardivo) anchilosauro.

Questo etosauro è stato presentato all'interno di un articolo di "The Anatomical Record" e visse circa 215 milioni di anni fa, subito prima che i dinosauri formassero le specie che avrebbero sostituito la fauna triassica che fino a quel momento spadroneggiò nell'unico continente presente in quel periodo sulla Terra, ovvero il super continente Pangea.

Dal punto di vista anatomico, Garzapelta era una sorta di coccodrillo gigante la cui struttura anatomica lo rendeva più adatto a camminare sulla terra ferma che a nuotare dentro l'acqua. Probabilmente era anche un onnivoro e per questa ragione la sua bocca non presentava le specializzazioni da carnivoro che sono oggi presenti nella bocca di qualsiasi coccodrillo o alligatore.

Proprio la sua dieta potrebbe aver assunto un ruolo molto importante per il suo successo riproduttivo. A differenza infatti degli attuali coccodrilli africani, che hanno a disposizione di numerose mandrie di gnu e di erbivori, all'epoca gli etosauri abitavano un mondo desolato, dove ciascuna fonte di cibo poteva risultare essenziale per la sopravvivenza.

Tutto cambiò quando sorsero nuovi ecosistemi e quando Pangea cominciò a sgretolarsi, con la nascita dei nuovi continenti. In quel preciso momento, infatti, gli animali cominciarono a diversificarsi e la vegetazione consentì a nuovi erbivori di specializzarsi nell'assunzione di nuove risorse. Questo permise agli etosauri di evolversi e di divenire definitivamente coccodrilli, con un conseguente cambio della dieta, che divenne carnivora.

