Identificato il clochard che avrebbe dato fuoco alla Venere degli stracci di Napoli

Pare che sia stato acciuffato il criminale che ha dato fuoco a una celebre opera d’arte di Michelangelo Pistoletto: la “Venere degli stracci”, sita in piazza Municipio a Napoli. Ad incastrare l’uomo è stata la videocamera di sorveglianza, ma egli nega ogni responsabilità.

Prima che le fiamme divorassero la struttura che reggeva gli “stracci” e la statua stessa, solo due persone si sono avvicinate al sito: un certo Simone Isaia (il clochard accusato di aver distrutto l’opera d’arte) e una donna di passaggio. Il primo, infatti, si è fermato per 15 secondi di fronte la Venere.

L’accusa affibbiata all’uomo è di incendio doloso e distruzione di un bene culturale di grande importanza. Ad accogliere le testimonianze che davano Isaia per colpevole è stato il gip di Napoli Ambra Cerabona.

A contribuire alla sua incriminazione sono stati i seguenti fattori: egli ammette di esser stato lì; al momento della presa in custodia, da parte delle forze dell’ordine, aveva gli stessi abiti che indossava durante la contemplazione di 15 secondi della statua; aveva con sé dieci accendini.

Il giudice non ha mancato di sottolineare la pericolosità delle intenzioni dell’uomo, dato che gli oggetti che componevano l’opera erano altamente infiammabili. Pare logico pensare che Isaia, qualora fosse stato davvero lui, voleva far scoppiare e propagare un incendio in una zona molto frequentata, mettendo a rischio l’incolumità pubblica.

Attualmente, l’avvocato Umberto Ciriello sta lavorando alla difesa dell’accusato. Vi aggiorneremo in caso di novità, ma l’amministrazione di Napoli ha già espresso la volontà di ricostruire l’opera d’arte.