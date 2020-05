Identificato un dinosauro acquatico: scoperta riscrive ciò che sappiamo su queste creature

La scoperta di una gigantesca coda fossilizzata appartenente allo Spinosaurus aegyptiacus suggerisce che questi enormi predatori fossero capaci di nuotare e, quindi, capaci anche di cacciare nei corsi d'acqua. L'idea che i dinosauri fossero capaci di nuotare non è nuova, ma negli ultimi decenni l'idea è finita nel dimenticatoio.

"Questa scoperta ci apre davvero gli occhi su questo nuovo mondo di possibilità per i dinosauri", afferma il paleontologo Nizar Ibrahim dell'Università di Detroit Mercy. "Non si aggiunge solo a una narrativa esistente, inizia una narrazione completamente nuova e cambia drasticamente le cose in termini di ciò che sappiamo che i dinosauri potrebbero effettivamente fare."

Le ossa degli spinosauri, infatti, suggerivano possibili prove di adattamenti semi-acquatici. In ricerche precedenti, Ibrahim e il suo team presentarono un caso del genere, ma gli altri ricercatori non ne erano così sicuri. Recentemente, il paleontologo è tornato, con ciò che il suo team afferma sia la prima "prova inequivocabile di una struttura propulsiva acquatica in un dinosauro": una gigantesca coda (che ha tra 90 e 100 milioni di anni) simile a una pinna, scoperta nei depositi rocciosi del deserto del Sahara nel Marocco orientale.

La scoperta rappresenta la prova migliore a nostra disposizione della capacità dei dinosauri di nuotare, o almeno questa particolare specie.

Recentemente, sono state scoperte una serie di impronte di dinosauro.. sul soffitto di una grotta. Mentre in francia è stato trovato un osso davvero gigantesco.